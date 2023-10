In den USA wird es auch in Form einer Sprühdose angeboten. Und genau dieser Umstand dürfte zu der Verwechslung geführt haben, dass sich die Freundin versehentlich die falsche Dose aus dem Schrank geholt hat.

Was ist WD-40 überhaupt? WD-40 gilt in den USA als das Allzwecköl schlechthin und wird mittlerweile in dutzenden Ländern verkauft. Es verdrängt Feuchtigkeit, beseitigt Fett, Ruß, Schmutz, schützt vor Rost und dient als Schmiermittel und wird auch als Kriechöl bezeichnet.

Eines Abends kam ich von der Arbeit nach Hause und setzte mich hin, um ein paar Spiele zu spielen. Mir fiel auf, dass mein Schreibtisch fleckig und ölig war, aber ich dachte mir nichts dabei. Als ich anfing zu tippen, merkte ich, dass auch meine Finger ölig waren. Ich schaltete das Licht an und stellte fest, dass meine Tastatur mit einer seltsamen Flüssigkeit getränkt war. Ich fragte meine Freundin, ob sie wisse, was passiert sei, und sie sagte: “Oh ja, ich habe deinen Schreibtisch und deine Tastatur gereinigt, während du bei der Arbeit warst…” Statt zur Dose Druckluftspray griff sie versehentlich zu einer Dose WD-40.

