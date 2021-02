Die besten Tipps, wie ihr eure Gaming-Tastatur reinigen könnt

Neue Tastatur anstatt Säuberung? Eure Tastatur lässt sich nicht mehr vernünftig reinigen oder ihr habt keine Lust für den großen Aufwand? In diesem Artikel stellt euch MeinMMO die besten Gaming-Tastaturen vor, die ihr aktuell kaufen könnt . Darunter stellen wir euch sowohl kabelgebundene als auch Wirless-Modelle vor und geben euch Tipps, was ihr beim Kauf beachten müsst.

Während die Tasten trocknen, könnt ihr mit einem Tuch noch einmal über die nackte Tastatur fahren und entfernt so Dreck, an den ihr vorher nicht herangekommen seid.

Hier erklären wir euch nun, wie ihr am besten bei der Reinigung einer Tastatur vorgehen solltet und was ihr beachten müsst. Außerdem geben wir euch ein paar Empfehlungen.

Abends will man noch ein paar Runden in seinem Lieblings-Shooter mit Freunden zocken oder noch den Raid schaffen, versucht nebenbei noch eine Mahlzeit essen oder ein Bier zu trinken. Am nächsten Morgen hat man dann Krümel und andere Überreste zwischen und auf den Tasten kleben.

