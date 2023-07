Eine Frau hat jahrelang ein unglaublich seltenes Spielgerät in einer Garage, will das Teil endlich verschrotten – Ein Gamer rettet das Gerät in letzter Sekunde

Ein Gamer findet ein sehr seltenes Spielgerät an der Straße, weil eine Frau es einfach entsorgen wollte. Und das Gerät funktioniert noch problemlos, wie der Nutzer berichtet.

In einer kürzlich auf The Arcade Blogger veröffentlichten Geschichte erklärte Tony Temple, dass seine junge Nichte während seines Besuchs beiläufig erwähnte, dass sie “irgendein Tron-Ding” auf einem Bordstein gesehen habe, während sie mit dem Fahrrad durch die Nachbarschaft fuhr.

Der Autor und Historiker Tim Lapetino, der dabei war, wurde neugierig und musste sich das Gerät unbedingt ansehen. Und er bereute es nicht, denn dort am Straßenrand stand ein alter Spielautomat mit „Discs of Tron“, der heute mehr als 9.000 Euro wert sein kann.

Altes Spielgerät stand an der Straße, für die Müllabfuhr bereit

Wo stand das Teil? Dem Autor zufolge stand das Gerät einfach am Straßenrand und wurde vorher aus der Garage eines Hauses dorthin befördert.

Die Besitzerin des Schranks war wohl eine ältere Frau, die erzählte, dass der Schrank jahrelang in ihrer Garage gestanden hatte. Jetzt wollte sie das Teil nur noch loswerden. Das Gerät sollte also in nächster Zeit auf den Müll wandern, das zeigte auch ein Aufkleber des Müllmanagments. Das Müll-Department hatte sich beklagt, dass das riesige Teil von der Straße wegmüsse, ansonsten würde man es entsorgen.

Jetzt musste Tim Lapetino schnell sein, denn er musste den Spielautomaten in Sicherheit bringen, bevor der Müllwagen kam, um das Teil zu verschrotten. Und das war gar nicht so einfach, denn das Gerät wog immerhin über 300 kg.

Lapetino und sein Bruder montierten das Gerät daher auf zwei Rollplatten aus dem Baumarkt und schoben so die schwere Fracht, mit Seilen gesichert, mehrere Straßenblocks weiter nach Hause. Nun ging es um die Bestandsaufnahme.

In welchem Zustand war das Gerät? Laut Autor befand sich das Gerät in einem fast perfekten Zustand. Es fehlten zwar ein paar Verzierungen, aber er funktionierte noch einwandfrei. Obendrein zeigte der interne Zähler an, dass der Automat weniger als 3.000 Mal bespielt worden war. Er selbst sagt, so ein Gerät kann problemlos mehr als 10.000 US-Dollar wert sein. Das sind umgerechnet immerhin rund 9.000 Euro.

„Discs of Tron“ wurde 1983 veröffentlicht, basiert auf einem Disney-Film

Was ist das für ein Spielgerät? Discs of Tron wurde 1983 veröffentlicht und war eines von zwei Midway produzierten Arcade-Spielen, die auf dem Disney-Film Tron basierten.

Das Spiel wurde mit einem speziellen Gehäuse herausgebracht, in welches man beim Spielen hineinsteigen und während des Spiels stehen musste. Das sollte für eine besondere Immersion sorgen, denn so konnte man besser in die Welt von Tron eintauchen.

Weil solche Geräte ziemlich kompliziert herzustellen sind und außerdem auch nicht gerade klein waren, stellte Midway nur sehr wenige dieser Geräte her. Im Vergleich zu anderen Spielen, welche in den 90er-Jahren deutlich beliebter waren.

Um so überraschender ist es, ein so seltenes Gerät in einem so hervorragenden Zustand zu finden, welches im Jahr 2023 noch einwandfrei funktioniert. Und das macht das Spielgerät auch so wertvoll. Warum die Frau so ein wertvolles Gerät jahrelang in ihrer Garage stehen hatte, ist nicht bekannt.

Ein Mann versteckte 23 Jahre lang 2.200 Computer in einer Scheune, jetzt verkauft er die Geräte auf eBay für 100 Euro