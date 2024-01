Eine meisterliche FPS-Gaming-Maus bei Amazon reduziert: mit Gewichtssystem & optischen Schaltern

Diese FPS-Gaming-Maus ist wie ein zweiter Arm und gibt euch einen großen Impact beim Gaming. Jetzt befristet bei Amazon im Angebot.

Diese Corsair M65 ist ein grandioses Eingabegerät, das speziell für anspruchsvolle Gamer entwickelt wurde. Mit einer beeindruckenden Auflösung von 26.000 DPI bietet sie eine präzise und reaktionsschnelle Steuerung, die es euch ermöglicht, eure Fähigkeiten in Spielen auf ein neues Niveau zu heben. Spart jetzt 23% und bezahlt nur 61,25€ statt 79,99€.

Darum lohnt sich diese FPS-Gaming-Maus

Die optischen Schalter der Maus sorgen für eine blitzschnelle Reaktionszeit und eine hohe Haltbarkeit, was besonders wichtig ist, wenn es um intensive Gaming-Sessions geht. Das Gewichtssystem ermöglicht es euch, das Gewicht der Maus an eure individuellen Vorlieben anzupassen und so ein optimales Handling zu erreichen.

Dank der AXON Hyper-Processing-Technologie bietet sie eine ultraschnelle Signalverarbeitung, die für eine verzögerungsfreie und präzise Steuerung sorgt. Dies ist besonders wichtig bei schnellen und actiongeladenen Spielen, in denen jede Millisekunde zählt.

Die iCUE-Kompatibilität ermöglicht es euch, die Beleuchtung und Einstellungen der Maus nach euren Wünschen anzupassen und sie mit anderen kompatiblen Geräten zu synchronisieren. Dies verleiht eurem Gaming-Setup eine individuelle Note und schafft ein stimmiges Gesamtbild.

Die Kompatibilität mit PC, Mac, PS5, PS4 und Xbox macht sie zu einer vielseitigen Wahl für euch, wenn ihr verschiedene Plattformen nutzt. Dadurch könnt ihr eure Lieblingsspiele auf verschiedenen Geräten mit derselben präzisen Steuerung genießen.

