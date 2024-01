Crucial-SSD um 71% günstiger bei MediaMarkt verfügbar

Diese Crucial-SSD ist die perfekte Ergänzung für eure PlayStation 5. Nutzt jetzt das starke Angebot bei MediaMarkt.

Ihr sucht einen kleinen Speicherschub für eure Konsole, um nicht andauernd Spiele zu löschen und neu zu installieren? Dann seid ihr hier genau richtig. Die CRUCIAL P5 Plus ist eine interne M.2 SSD, die speziell für die PS5 entwickelt wurde und eine außerordentliche Stärke aufweist. Mit einer Kapazität von 500GB und einer NVMe-Schnittstelle ermöglicht sie ultraschnelle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 6600 MB/s bzw. 4000 MB/s. Spart jetzt 71% und bezahlt nur 39,99€ statt 139,99€.

Deswegen lohnt sich die Crucial-SSD

Die Kompatibilität mit der Playstation 5 macht die CRUCIAL P5 Plus zu einer attraktiven Option für Spieler, die ihre Konsole aufrüsten möchten, um von schnelleren Ladezeiten und verbesserten Leistungen in Spielen zu profitieren. Ihr könnt die Installation dieser Komponente einfach vornehmen. Die Abdeckung herunternehmen, die vorhandene Schraube in der Konsole nutzen und die SSD einfach montieren. Und schon habt ihr ein einfaches Speicher-Upgrade umgesetzt. Es ist noch zu empfehlen, dass ihr zusätzlich einen Kühlkörper an eurer SSD anbringt. Wie ihr eine SSD bestens in einer PlayStation 5 einbaut und was ihr achten müsst, steht hier.

Dank der hohen Übertragungsraten könnt ihr von verkürzten Ladezeiten in Spielen sowie schnelleren Datenübertragungen profitieren. Dies bedeutet, dass Spiele schneller geladen werden und ihr weniger Zeit mit Warten verbringen müsst, bevor ihr ins Spielgeschehen eintauchen könnt.

Die CRUCIAL P5 Plus bietet nicht nur eine verbesserte Leistung für Spiele, sondern auch für andere Anwendungen wie das Laden von Apps oder das Übertragen von Dateien. Die hohe Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit machen sie zu einer lohnenswerten Investition für jeden PS5-Besitzer, um das Beste aus eurer Konsole herauszuholen.

