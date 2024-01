240Hz-Monitor mit vielen Top-Eigenschaften jetzt supergünstig bei Amazon verfügbar

Mit diesem 240Hz-Monitor erlebt ihr einen visuellen Hochgenuss. Nutzt jetzt das befristete Angebot bei Amazon und spart viel Geld.

Dieser Gaming-Monitor von KOORUI bietet ein grandioses Spielerlebnis mit einer Kombination aus hochwertigen Funktionen und innovativer Technologie. Mit einer Bildschirmdiagonale von 27 Zoll und einer QHD-Auflösung (2560 x 1440) liefert er euch gestochen scharfe Bilder und eine hohe Detailgenauigkeit. Zusätzlich könnt ihr eine blitzschnelle Bildwiederholungsrate von 240Hz nutzen und erhaltet eine Reaktionszeit von nur 1ms. Spart jetzt über 100€ und bezahlt nur 439€.

Deswegen ist dieser 240Hz-Monitor megastark

Die beeindruckende Bildwiederholungsrate von 240Hz sorgt für flüssige Bewegungen und minimiert Verzögerungen, was besonders bei schnellen Action-Spielen entscheidend ist. Beweist euch in actionreichen Titeln wie Valorant oder Rainbow Six Siege. Nutzt jede minimale Sekunde zum Vorteil und kommt euren Gegnern zuvor, um das Ruder im Match herumzureißen. Ein positiver Nebeneffekt ist die VA-Mini-LED-Technologie, die eine gleichmäßige Ausleuchtung gewährleistet und euch eine verbesserte Farbgenauigkeit liefert.

Mit einer Reaktionszeit von nur 1ms werden Bewegungsunschärfe und Ghosting-Effekte minimiert, was für reibungslose Augenblicke beim Spielen sorgt. Die Adaptive-Sync-Technologie optimiert zusätzlich die Bildwiederholrate des Monitors entsprechend der Grafikkarte, um Tearing und Ruckeln zu vermeiden.

Er verfügt über vielfältige Anschlussmöglichkeiten, darunter 2x HDMI 2.0 und DisplayPort 1.4, die eine einfache Verbindung zu verschiedenen Geräten ermöglichen. Ansonsten unterstützt der Monitor HDR 1000 für lebendige Farben und einen erweiterten Dynamikbereich sowie DCI-P3 mit einer Abdeckung von 95%, um eine präzise Farbwiedergabe sicherzustellen.

Die VESA 75 x 75mm Kompatibilität ermöglicht es, den Monitor an verschiedenen Halterungen oder Armen zu befestigen, während die Höhenverstellbarkeit und die Eye-Care-Technologie für ergonomischen Komfort und reduzierte Augenbelastung sorgen.

Pro Unglaublich hohe Bildwiederholungsrate

Detailreiche Auflösung

VESA-Tauglich

Adaptive-Sync-Technologie

HDR 1000 Contra Nur HDMI 2.0

