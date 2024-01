Volle Leistung für euren PC: Mit diesen 3 Ryzen-CPUs im Angebot holt ihr alles aus euren Spielen raus

Ihr seid auf der Suche nach einem Prozessor-Upgrade für euren Gaming-PC? Bei Mindfactory sind gerade drei starke Ryzen-CPUs im Angebot.

Der Prozessor ist das Herzstück eures Gaming-PCs. Hier werden alle Prozesse gesteuert und verarbeitet, weshalb es wichtig ist, ein ausreichend leistungsstarkes Modell zu finden. Die Ryzen-CPUs von AMD erfreuen sich seit Jahren großer Beliebtheit unter Gamern. Bei Mindfactory sind gerade drei Modelle aus verschiedenen Preisstufen im Angebot.

AMD Ryzen 5 5600: DER Spar-Tipp für Gamer im Angebot

Darum geht’s: AMD bietet mit dem Ryzen 5 5600 eine kostengünstige CPU mit 6 Kernen für die AM4-Plattform an, die dennoch ausreichende Leistung liefert. In einem optimalen Setup können auch aktuelle Spiele in hoher Auflösung reibungslos abgespielt werden. Natürlich können Prozessoren, die das doppelte oder dreifache kosten, noch einige zusätzliche Frames pro Sekunde bieten, jedoch geht dies oft mit einem erheblichen Anstieg des Stromverbrauchs einher.

Das ist das Angebot: Der Ryzen 5 5600 gilt nicht umsonst als absoluter Preis-Leistungs-Kracher für Spiele-PCs. Bei Mindfactory bekommt ihr das gute Stück aktuell für nur 115€. Unbedingt zuschlagen!

Der Ryzen 5 5600 ist DER Spar-Tipp für Gamer!

Die Vor- und Nachteile laut dem Test der GameStar auf einen Blick:

Pro sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

auch für aktuelle Spiele und hohe Auflösungen schnell genug

niedriger Verbrauch

hohe Effizienz in Spielen Contra Anwendungsleistung eher gering



wenig Aufrüstmöglichkeiten (AM4)

AMD Ryzen 7 5800X: Acht Kerne für die volle Leistung

Nochmal etwas mehr Power bietet AMD mit dem Ryzen 7 5800X. Hier bekommt ihr acht statt sechs Kerne und das macht sich natürlich in der Performance bemerkbar. Besonders wenn ihr neben dem Spielen auch noch andere Anwendungen ausführt oder streamt, kann sich der Leistungsschub durchaus lohnen. Bei Mindfactory kostet der Prozessor aktuell nur noch 170€.

Die GameStar hat die Ryzen-CPU 2021 getestet, als sie noch knapp 400€ gekostet hat und kam dennoch zu folgendem Fazit:

AMDs Ryzen 7 5800X überzeugt mich im Test mit sehr hoher Leistung bei moderatem Stromverbrauch. Wenn ich mir heute einen neuen PC kaufen müsste, würde ich ihn auf jeden Fall in die engere Wahl nehmen – und das, obwohl ich weiß, dass die acht Kerne für einen primären Spiele-PC (immer noch) nicht wirklich nötig sind. Dabei spielt zugegebenermaßen auch das schwer abstellbare »Mehr ist besser«-Gefühl eine gewisse Rolle. CPUs mit noch mehr Kernen wie der Ryzen 9 5900X oder der Core i9 10900K werden dann aber doch zu teuer für meinen Geschmack.

AMD Ryzen 9 5950X: CPU für Enthusiasten

16 physische Kernen, 32 Threads und bis zu 4,9 GHz Taktrate: Der AMD Ryzen 9 5950X ist wirklich mit allen Wassern gewaschen und bringt euch extrem viel Leistung. Der Prozessor ist definitiv etwas für Enthusiasten und alle, die ihr System wirklich an den Rand des möglichen treiben wollen.

Bei Mindfactory kostet die CPU aktuell nur 379€. Laut Preisvergleich handelt es sich dabei um den günstigsten Preis, für den der Prozessor jemals zu haben war.

Noch mehr spannende Angebote und alle Infos zu Neuerscheinungen findet ihr in unserer Übersicht. Hier zeigen wir euch jeden Tag, wo es die besten Preise und Schnäppchen für euch gibt. Schaut doch mal vorbei!