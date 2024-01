WQHD-Grafikkarte zu einem Hammerpreis: Die RTX 4070 Ti kostet nicht mal 860€ bei Amazon

Dank der RTX 4070 Ti erlebt ihr höchste Details beim Gaming. Diese Karte ist überraschend günstig bei Amazon verfügbar.

Die RTX 4070 Ti ist ein absolutes Power-Gerüst und sogar ein wenig stärker als die mächtige RTX 3090. Sie hat eine bessere DLSS-Leistung, Kernfrequenz, Speicherfrequenz, Effizienz und mehr, außer beim Grafikspeicher bietet sie deutlich weniger als die RTX 3090. Greift jetzt zu und erhaltet diese Grafikkarte für nur 854,96€. Günstiger geht es wirklich kaum.

Darum lohnt sich die RTX 4070 Ti

Die drei intrigierten Lüfter sind ziemlich leistungsstark, um die Grafikkarte selbst bei hungrigen Spieltiteln oder Anwendungen in einem soliden Temperaturbereich zu halten.

Sie unterstützt Echtzeit-Raytracing und KI-beschleunigte Funktionen, was zu einer noch realistischeren Darstellung von Licht, Schatten und Texturen führt. Zusätzlich spart ihr bei der Verwendung von DLSS viel Leistung ein, um Spiele wie Cyberpunk 2077 oder Alan Wake 2 in einer flüssigen und detailreichen Qualität zu genießen.

Meine Empfehlung ist, dass ihr euch für ein WQHD-System entscheidet, wenn ihr euch diese Karte schnappt. Denn 12GB GDDR6X-Speicher sind bei etlichen Titeln in einer 4K-Auflösung mittlerweile recht schnell gefüllt. Wenn ihr aber nebenbei einige Titel in 4K spielen wollt, schafft die 4070 Ti das locker. Ich verwende immer noch eine RTX 3090 und habe keine Probleme beim 4K-Gaming, aber dabei ist der Speicher auch doppelt so groß.

Pro Hervorragende Preis-Leistung

Nutzung der DLSS-Technologie

Gute Kühlung

Effiziente Leistung

Eine der besten WQHD-Grafikkarten Contra Bedingt für 4K-Gaming geeignet

Nur 12GB GDDR6X-Speicher

