Radeon RX 7800 XT: So schnell wie die RTX 4070 aber mehr als 150€ günstiger – jetzt zum neuen Tiefstpreis

Hier kommt ein echter Preiskracher: die Radeon RX 7800 XT gibt es bei Mindfactory jetzt so günstig wie noch nie.

Die Radeon RX 7800 XT ist eine der schnellsten Grafikkarten auf dem Markt. Sie kann mit der RTX 4070 von Nvidia mithalten, ist aber deutlich günstiger. Aktuell gibt es ein unschlagbares Angebot bei Mindfactory: Dort kostet das Custom Modell der RX 7800 XT von XFX nur 499€. Das ist der niedrigste Preis, den wir je für diese GPU gesehen haben. Wenn ihr also auf der Suche nach einer leistungsstarken Grafikkarte seid, solltet ihr schnell zuschlagen.

Hinweis: Wir verlinken euch auf die Übersichtsseite der MindStars bei Mindfactory. Dort findet ihr derzeit ganz oben die XFX Radeon 7800 XT. Wenn wir direkt auf die Produktseite verlinken, kann es leider passieren, dass euch nicht der beste Preis angezeigt wird.

Was kann die Radeon RX 7800 XT?

Die Radeon RX 7800 XT basiert auf der RDNA 2 Architektur von AMD. Das bedeutet, dass sie Ray Tracing unterstützt, also realistische Lichteffekte in Spielen ermöglicht. Außerdem hat AMD eine eigene Technologie namens FidelityFX Super Resolution (FSR) entwickelt, die die Bildqualität verbessert, ohne viel Leistung zu verbrauchen. FSR ist eine Alternative zu Nvidias DLSS, das ähnlich funktioniert.

Die RX 7800 XT hat 16 GB GDDR6 Speicher und eine Boost-Taktung von bis zu 2,5 GHz. Damit schafft sie in den meisten Spielen über 60 FPS in WQHD-Auflösung (2560 x 1440 Pixel) und sogar in einigen Titeln über 30 FPS in 4K-Auflösung (3840 x 2160 Pixel). Das sind beeindruckende Werte, die sich mit der RTX 4070 messen können. Die RTX 4070 kostet aber mindestens 650€, also 150€ mehr als die RX 7800 XT.

Die RX 7800 XT ist also ein echter Geheimtipp für alle Gamer, die viel Leistung für wenig Geld wollen. Das Angebot bei Mindfactory ist nur für kurze Zeit gültig, also solltet ihr nicht lange zögern.

