Dieser 55 Zoll 4K TV mit Dolby Vision & 144Hz für 550€ beweist, dass ein guter Fernseher nicht immer teuer sein muss

Bei günstigen Smart-TVs müsst ihr häufig auf starke Features verzichten. Nicht so bei diesem Modell von Hisense. Jetzt im Angebot bei Amazon.

Hier kommt ein Angebot für alle, die möglichst viel für ihr Geld bekommen möchten. Der Hisense 55E7KQ Pro wartet unter anderem mit Dolby Vision, 144Hz und HDMI 2.1 auf. Somit kommen Film- und Gaming-Fans gleichermaßen voll auf ihre Kosten. Bei Amazon bekommt ihr den Fernseher jetzt für nur 549€. Was sonst noch in dem Gerät steckt und warum sich das Angebot so sehr lohnt lest ihr hier.

Hier gibt’s viel für wenig Geld

In Sachen Preis-Leistung macht der Hisense 55E7KQ eine sehr ansehnliche Figur. Angefangen bei der 4K-Auflösung, über Dolby Vision Features bis hin zur variablen Bildwiederholrate. Dolby Vision sorgt dafür, dass die Bilder intern nochmals verbessert werden. Das sorgt für lebendigere Farben und stärkere Kontraste.

Für Gamer sind vor allem die Variable Refreshrate (VRR) und der HDMI 2.1-Anschluss spannend. Das erlaubt eine Bildwiedergabe mit bis zu 144Hz und in 4K-Auflösung. VRR sorgt indes dafür, dass die Anzahl an Frames auf dem Fernseher mit der Ausgabe eurer PS5 oder Xbox Series X synchronisiert werden. Das Ergebnis sind flüssigere Bilder und weniger Ruckler und Bild-Stottern.

Der eingebaute Gaming-Modus ALLM sorgt für die möglichst geringste Latenz zwischen TV und Konsole. Damit wird die Verzögerung zwischen eurer Eingabe auf dem Controller und bis ihr die Auswirkung auf dem Fernseher seht minimiert.

Im Amazon-Angebot spart ihr beim Kauf jetzt satte 125€ im Vergleich zum Original-Preis. Angesichts dessen ist der Hisense-Fernseher ein echtes Schnäppchen.

