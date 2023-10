Mit der M75 Air hat Corsair eine neue, kabellose Wireless-Maus für Shooter vorgestellt. Die Maus will mit einem schlichten Design und mit nur 60 Gramm punkten. Ob das gelingt, erklärt MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann in seinem Test.

Wer am PC am liebsten Shooter spielt, der sucht sich am liebsten eine Maus mit wenigen Tasten und geringem Gewicht. Mit der M75 Air hat Corsair eine kabellose Gaming-Maus für Shooter-Spieler vorgestellt. Corsair bezeichnet die Maus selbstbewusst als “die ultimative Gaming-Maus für anspruchsvolle FPS-Spiele.”

Doch mit Viper V2 Pro und Logitech G Pro X Superlight gibt es bereits starke Konkurrenz. In meinem Test habe ich mir angesehen, wie sich Corsairs neue Maus schlägt und ob sie mit der Konkurrenz mithalten kann.

Wer hat da getestet? Ich bin Benedikt und habe ein Faible für Gaming-Mäuse und besitze privat mittlerweile über 20 Gaming-Mäuse und ein gutes Dutzend Tastaturen. Für MeinMMO teste ich seit 2019 Hardware für unsere Leser. Mäuse gehören neben Gaming-Headsets und Tastaturen zu meinem Favoriten, wenn es um Peripherie für PC und Konsole geht. Mittlerweile bin ich neben der PS5 auch mit dem Steam Deck unterwegs. Die M75 Air hat mir Corsair zum Testen zur Verfügung gestellt. Benedikt Schlotmann

Hardware-Redakteur MeinMMO

Technische Details und Informationen: Sensor Corsair Marksman (Pixart) Auflösung Bis zu 26.000 DPI Switches Corsair Quickstrike, optische Switches Tasten 5 vollständig programmierbare Tasten Design Schwarze Maus, ohne RGB-Beleuchtung Gleitfüße 2 Kabel Abnehmbares 1,8 m USB-C-Kabel Gewicht 60 Gramm Preis (UVP) 149,99 Euro

Lieferumfang, Design und Aufbau

Wie sieht der Lieferumfang aus? Die Maus wird mit einem USB-Dongle für die Funkverbindung und einem 1,8-Meter USB-C-Kabel ausgeliefert. Mit dabei ist ebenfalls das obligatorische Handbuch.

Wie ist die Maus aufgebaut? Die Maus ist symmetrisch aufgebaut, ohne eine Beidhändermaus zu sein. Sie verzichtet daher auf ergonomische Merkmale wie eine Daumenablage oder eine Einkerbung:

Auf der Oberseite der Maus befinden sich die Haupttasten und dazwischen das Mausrad. Einen weiteren Schalter, um etwa die DPI oder die Profile umzuschalten, gibt es nicht.

Auf der Unterseite befindet der Schalter zum An- und Ausschalten, außerdem könnt ihr den Dongle der Maus im Inneren unterbringen.

Auf der Daumenseite liegen noch zwei weitere Tasten, welche ihr über die Software belegen könnt.

So richtig abschalten kann man die Maus übrigens nicht, sie fällt nur in eine Art tiefen Schlafmodus. Sobald ihr klickt und die Maus den angeschlossenen Dongle erkennt, ist die Maus wieder aktiv. Wie sich das auf die Akkulaufzeit auswirkt, konnte ich nicht herausfinden.

Die Maus lässt sich sowohl über Kabel als auch über kabellosen Adapter verwenden.

Verarbeitung

Das Gehäuse der Maus fühlt sich hochwertig und stabil an. Die Oberfläche ist rau, aber bietet genügend Haptik. Der USB-Dongle lässt sich sicher im Bauch der Maus verstauen, ohne dass er sich selbstständig macht.

Das Mausrad macht beim Drehen seltsame knarzende Geräusche, was mir im Alltag nicht sonderlich gut gefällt. Corsair erklärte mir aber, dass ich für den Test ein sehr frühes Sample erhalten habe. Es kann daher gut sein, dass Modelle im Handel das Problem nicht haben.

Software

Bei der M75 Air kommt die Software-Suite „iCue“ von Corsair zum Einsatz. Die Software erkennt die Maus sofort und ohne große Probleme. Bei der Ersteinrichtung der Maus wird man von einem Tutorial durch die Einstellungen begleitet. Das ist praktisch, lässt sich aber auch ausstellen. Wer Corsair-Produkte regelmäßig nutzt, wird das Tutorial nicht benötigen.

Ärgerlich ist, dass die Akkulaufzeit der Maus nicht in Prozent angegeben wird, sondern nur durch ein buntes Akkusymbol, welches dann weniger wird. Das ist nicht so richtig aussagekräftig. Immerhin lässt sich der Hinweis auf den Akkustand in der Taskleiste unter Windows anzeigen. Da hab ich aber im Spiel selbst keinen Blick drauf.

Ebenfalls schade: Im internen Speicher lässt sich nur ein einziges Profil sichern und mitnehmen.

Auf der nächsten Seite lest ihr alles zu Gewicht, Ergonomie und der Akkulaufzeit. Im abschließenden Fazit lest ihr, ob die Maus von Corsair wirklich empfehlenswert ist.