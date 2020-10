In Fortnite: Battle Royale sollt ihr Tony Starks verstecktes Labor beim Stark-Haus am See finden. Das ist Teil der Challenges der 7. Woche von Season 4 – Kapitel 2. Wir zeigen euch den Fundort auf der Map.

Was ist das für eine Aufgabe? In Season 4 findet ihr einige Superhelden aus dem Marvel-Universum in Fortnite. Mit dabei ist Tony Stark aka Iron Man. Abgesehen von seiner Basis „Stark Industries“, die mit Update 14.10 eingeführt wurde, hat er noch ein verstecktes Labor.

Für diese Herausforderung sollt ihr genau dieses geheime Labor auf der Map finden. Da der Ort nicht angeschrieben ist, zeigen wir euch, wo ihr genau suchen sollt.

Fundort auf der Map:

Hier befindet sich das Stark-Haus auf der Map

Fundort des versteckten Labors

Hier müsst ihr suchen: Für diese Aufgabe werdet ihr auf den „neuen Teil“ der Map geschickt, auf der sich ebenfalls Stark Industries befindet. Da es sich um ein „Seehaus“ handelt, werdet ihr es in der Nähe des Herz-Sees, in der Mitte der Plattform, finden. Es handelt sich dabei um einen Orientierungspunkt.

Das gesuchte Haus befindet sich auf der rechten Seite des Sees und es ist das größte Haus von allen. Das Labor findet ihr gleich im Erdgeschoss des Stark-Hauses.

Stark-Haus

Verstecktes Labor

Sobald ihr das Seehaus und das geheime Labor gefunden habt, zählt die Aufgabe als erfüllt. Danach könnt ihr euch den restlichen Herausforderungen der 7. Woche widmen.

Falls ihr euch den genauen Fundort lieber auf Video ansehen möchtet, könnt ihr das hier:

Was bringt das Erledigen dieser Aufgabe? Wer diese Challenge erfolgreich erledigt, wird mit Erfahrungspunkten belohnt. Diese braucht man, um weitere Stufen im Battle-Pass aufzusteigen, die dann coole Belohnungen für euch bereithalten.

Falls ihr euch noch den Wolverine-Skin aus dem Battle-Pass der Season 4 freischalten wollt, dann müsst ihr euch erst auf die Suche nach ihm machen. Für die Freischaltung des Outfits müsst ihr nämlich zuerst Wolverine finden und besiegen.