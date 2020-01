Fortnite-Pro findet, Fortnite ist der unprofessionelleste E-Sports überhaupt

Der Weg zum Pro ist lang und beschwerlich. Oder? In Fortnite scheinbar nicht – finden zumindest einige Spieler, die eben diesen Weg selbst gegangen sind.

Um diese Profis handelt es sich: Gleich drei Fortnite-Pros äußerten sich kürzlich zu den Umständen des Fortnite-Profi-Lebens. Und die Aussagen sind dabei durchaus überraschend: Normalerweise hört man oft, wie lang und steinig der Weg zum Profi ist.

Doch sowohl Kyle „Mongraal“ Jackson vom FaZe Clan, dem 2019 Schummelei vorgeworfen wurde, als auch „Mr. Savage“ und „BenjyFishy“ erklärten, dass es im Falle von Fortnite alles gar nicht mal so schwierig ist.

Wie schwer ist der Weg zum Fortnite-Pro wirklich?

Fortnite ziemlich einfach – im Vergleich zu CS:GO

Das sagten die Pros: In einem Stream von Mongraal auf Twitch unterhielten die drei sich darüber, wie einfach es wäre, ein Fortnite-Profi zu werden. Zumindest im Vergleich zu Counter Strike: Global Offensive.

„Fortnite ist seltsam“, sagt Mongraal in dem Video: „Es ist unerklärlich. In CS:GO musst du stundenlang Scrims spielen und brauchst Mental-Coaches“, so der Profi. In Fortnite sei das nicht der Fall. Mr. Savage bezeichnete Fortnite sogar als den unprofessionellsten E-Sports überhaupt: „Du kannst den schlimmsten Schlaf-Rhythmus haben, nicht auf deine Gesundheit achten.“ Nicht mal üben müsse man besonders viel – so lange man die Mechaniken trainiert.

Auch ihr Kollege BenjyFishy stimmte den Aussagen zu und meinte, es sei sehr einfach, vom Casual-Spieler zum Profi zu werden. Man könne sich sehr schnell verbessern.

Fornite steht oft im Zwiespalt der Wünsche von Pros und Casuals

Ungewöhnliche Worte von Pros – normalerweise hört man, dass das Pro-Leben mit viel Training verbunden ist. Zum Beispiel berichtete FIFA-Profi Marcel Deutscher davon, dass der Weg zum Profi nicht leicht ist – und auch nicht gerade einfacher wird, sobald man es an die Spitze geschafft hat.

Und auch im Falle von BenjyFishy war der Weg zumindest ungewöhnlich. Erstmals landete der junge Pro in den Nachrichten, als seine Mutter ihn zugunsten der Karriere vorzeitig von der Schule nahm.

Eine interessante Meinung hatten BenjyFishy und Mongraal übrigens auch zum Thema Preisgelder in Fortnite: