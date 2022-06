Heute am 29. Juni startet die Kollaboration zwischen Fortnite, Rocket League und Fall Guys. Mit ihm werdet ihr die Möglichkeit haben, fünf Items zu bekommen und das kostenlos. Wir zeigen euch die Items und was ihr dafür tun müsst.

Was ist das für ein Event? Fortnite und Fall Guys gehen gemeinsam eine Kooperation ein und geben euch zu diesem Event fünf kostenlose Items in Fortnite. Darunter ein Skin und vier weitere Items.

Da Fall Guys auf allen Plattformen kostenlos ist, habt ihr die Möglichkeit diese fünf Items einfach und schnell zu verdienen. Wir zeigen euch, wie.

5 Items für Fortnite, darunter ein cooler Skin

Die Items in dieser Aktion haben alle etwas mit Mancake, einem wandelnden Pfannkuchen zu tun. Dabei handelt es sich um einen Sticker, ein Spray sowie Back Bling, Schläger und einen Skin.

Der Leaker Shiina fasst euch alle Items zusammen

Diese Items gibt es:

Major Mancake – Skin

Waffler – Back Bling

Sweet Clementine – Schläger

Stacked with Love – Emoticon

Stacked! – Spray

Wie bekomme ich sie? Dafür müsst ihr euch in Fall Guys begeben. Habt ihr das Spiel heruntergeladen, werdet ihr gefragt, mit welchem Account ihr euch anmelden möchtet.

Bei dieser Anmeldung, müsst ihr einen „Epic Games“-Account wählen, der auch mit eurem Fortnite-Account verbunden ist. Solltet ihr das geschafft haben, müsst ihr nur noch Fall Guys zocken.

So lauten alle Stufen, in denen ihr die Items freischalten könnt:

Spiele 10 Runden in einer beliebigen Show – Belohnung: Spray

Spiele 20 Runden in einer beliebigen Show – Belohnung: Emoticon

Spiele 40 Runden in einer beliebigen Show – Belohnung: Schläger

Spiele 70 Runden in einer beliebigen Show – Belohnung: Back Bling

Spiele 100 Runden in einer beliebigen Show – Belohnung: Skin

Die Aufgaben sind schlicht gehalten und verlangen von euch nur das Spielen von beliebigen Shows in Fall Guys. Mit Shows sind die internen Runden einer Partie gemeint. In einer Runde nehmt ihr an fünf Shows teil – somit müsst ihr nur 20 Runden an allen fünf Shows dabei sein, um den Skin freizuschalten.

Die Aufgaben laufen bis zum 11. Juli

Wann läuft das Event ab? Kollaboration läuft bis zum 11. Juli. Ihr könnt den Timer in den Aufgaben in Fall Guys betrachten.

Was mache ich, wenn ich das Event verpasst hab? Ihr habt insgesamt 11 Tage und 18 Stunden zur Verfügung, in denen ihr euch alle Belohnungen verdienen könnt. (stand. 29. Juni). Solltet ihr also das Event verpasst haben, werden die Items vermutlich nie wieder er spielbar sein.

Was haltet ihr von dieser Aktion? Werdet ihr euch alle Items gönnen und wenn ja, wie findet ihr Fall Guys? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren, wie ihr dazu denkt!