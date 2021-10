Fortnite bringt neues Crossover mit LoL – Skin vom beliebten Champion Jinx kommt

Um die kommende Netflix-Serie „Arcane“ zu feiern, verbünden sich Epic Games und Riot Games und bringen einen neuen Skin in Fortnite: Der bekannte und beliebte LoL-Charakter Jinx erhält Einzug in den Shooter.

Zuvor gab es schon einige Crossovers in Fortnite, so erhielten bereits Batman oder ein Psycho aus Borderlands Einzug in den Shooter. Jetzt erscheint auch der beliebte Champion Jinx aus League of Legends als Skin im Spiel.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Der YouTuber Fortnite Bruh zeigt euch den Skin Ingame und wie es aussieht, wenn ihr Emotes einsetzt (via YouTube).

Wer ist Jinx eigentlich? Jinx ist ein Attack-Damage-Carry im MOBA LoL, den man auf der Bot-Lane (= der untere Laufweg auf einer Map) spielt. Passend zum Shooter-Genre trägt sie in League of Legends entweder ein Maschinengewehr oder einen Raketenwerfer, mit denen sie ordentlich Schaden verursachen kann. Sie ist ein ikonischer und starker Charakter im Spiel, die auch als Erstes ein Musik-Video erhalten hat (via Jinx ist ein Attack-Damage-Carry im MOBA LoL, den man auf der Bot-Lane (= der untere Laufweg auf einer Map) spielt. Passend zum Shooter-Genre trägt sie in League of Legends entweder ein Maschinengewehr oder einen Raketenwerfer, mit denen sie ordentlich Schaden verursachen kann. Sie ist ein ikonischer und starker Charakter im Spiel, die auch als Erstes ein Musik-Video erhalten hat (via YouTube ).

Wann könnt ihr den Skin erhalten? Zwischen dem 1. und 7. November soll der Skin kommen. Man vermutet, dass er am 6. November kommen könnte, da dort die „League of Legends“-Netflix-Serie „Arcane“ startet.

„Fortnite ist offiziell das Spiel, wovon wir in unserer Kindheit träumten“

Wie reagiert die Community auf den Jinx-Skin? Während sich die einen vor Hype kaum halten können, sind andere eher enttäuscht und hätten sich andere Charaktere aus LoL gewünscht.

Twitter-Userin Queen Darkie Sparkle ist unter dem Jinx-Tweet völlig aus dem Häuschen:

Fortnite ist offiziell das Spiel, wovon wir in unserer Kindheit träumten! Ein Spiel, das all unsere Lieblingscharaktere zusammenbringt. Ich hatte schon immer diesen Traum – seit der Playstation 2! via Twitter

Shinra ist sich auch absolut sicher:

Jepp, mein Portemonnaie wird nächsten Monat misshandelt. via Twitter

Pastry ist enttäuscht und hätte sich lieber Charaktere wie Mordekaiser und Pantheon gewünscht (via Twitter). Zuffie stimmt dem Kommentar zu und bestätigt, wie angsteinflößend Pantheon mit einer Waffe wäre (via Twitter).

Insgesamt freut sich die Community jedoch über die Zusammenarbeit und hat schon Wünsche für zukünftige Crossovers, wie Mortal Kombat, Valorant oder Jurassic Park.

Was haltet ihr von diesem Crossover zwischen Fortnite und LoL? Werdet ihr euch den Skin gönnen oder spricht er euch überhaupt nicht an? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Gerüchte besagen: Naruto kommt als nächster Skin in Fortnite.