FIFA 22: Winter Wildcards Team 2 bringt heute die nächsten, irren Karten

In FIFA 22 geht das Winter-Wildcards-Event in die nächste Runde. Wir zeigen euch, was ihr heute vom Event erwarten könnt.

Was ist in FIFA 22 los? Das Winter-Wildcards-Event läuft seit Freitag, den 17. Dezember, und brachte neben einem ersten Promo-Team auch zahlreiche Spieler-SBCs sowie verschiedene Token, die ihr euch erspielen müsst. Es ist also ganz schön was los in Ultimate Team.

Was passiert heute? Am Donnerstag, den 23. Dezember, erscheint das “Winter Wildcards Team 2” um 19:00 Uhr und landet dann in den Packs von FIFA 22. Damit taucht es einen Tag früher auf, als wir eigentlich von FIFA-Events gewohnt sind, die normalerweise am Freitag neue Inhalte bringen.

Was können wir erwarten? Grundsätzlich dürfte auch das zweite Team wieder aus 15 Karten bestehen, wie schon die erste Mannschaft. Das “Wildcard”-Team zeichnete sich dabei dadurch aus, dass es keinen bestimmten Aspekt gibt, der beim ganzen Team geändert wird, sondern jede Karte individuell verändert werden kann.

Das bedeutet: Ihr könnt bei manchen Karten Positionswechsel erwarten, während andere Boosts auf die Skill Moves oder schwache Füße bekommen. Darüber hinaus dürfte es für alle Karten Boosts auf den Gesamtwert und bestimmte Einzelwerte geben.

Wie genau die aussehen, dürfte am 23. Dezember um 19:00 Uhr klar werden.

Welche Spieler stehen in Winter Wildcards Team 2?

Leaks zeigen mögliche Karten: Offizielle Informationen, welche Karten im Team 2 stehen, gibt es noch nicht. Allerdings machten wieder Leaks in der Community die Runde, die einen Eindruck davon geben, wie das Team aussehen könnte.

Wenn ihr euch lieber überraschen lassen wollt, lest hier nicht weiter!

Auf dem Twitter-Account “FUTZone” (via Twitter), der schon in der Vergangenheit im Vorfeld von Events die korrekten Spieler voraussagte, werden wieder mehrere Namen für das Event genannt. Wie bei allen Leaks sind diese Infos aber weiterhin mit Vorsicht zu genießen. Eine Garantie, dass diese Spieler auftauchen werden, gibt es nicht.

Zu den geleakten Namen gehören:

Zlatan Ibrahimovic

Romain Alessandrini

Lucas Moura

Raheem Sterling

Azpilicueta

Martial

Eden Hazard

Guendouzi

Gerard Moreno

Florenzi

Collins

Soyunco

Delaine

Maignan

Teze

Taremi

Ob diese Karten tatsächlich im zweiten Team stehen, als SBC auftauchen oder möglicherweise gar nicht dabei sind, dürfte sich zum Start des Events zeigen. Wir halten euch an dieser Stelle auf dem Laufenden.

Was steht noch an? Neben dem Event-Team werden sicherlich auch wieder neue Wochenziele online gehen, die Spezialkarten und Belohnungen bringen könnten. Darüber hinaus sollten weitere Token veröffentlicht werden, die man per SBC oder Wochenziel bekommt – schließlich soll es am Ende 24 Stück geben. Ab dem 26. Dezember könnt ihr eure Wildcard-Token dann einlösen.

Neben dem aktuellen Event laufen natürlich auch die Icon Swaps weiter. Tipps zu den Icon-Swaps-Token bekommt ihr hier!