Nächsten Mittwoch erscheint in FIFA 22 das neue TOTW 19 (Team of the Week). Wir verraten euch jetzt schon, welche Spieler im neuen Team der Woche dabei sein könnten.

Was ist das Team of the Week? An jedem Mittwoch veröffentlicht EA das sogenannte Team of the Week in Ultimate Team. Diese Mannschaft besteht aus 23 Spielern, die im realen Fußball durch starke Leistungen aufgefallen sind. Zusätzlich erhalten diese Spieler verbesserte Inform-Karten, die eine Woche lang in Packs verfügbar sind.

Das sind TOTW-Predictions: Bei den TOTW-Predictions stellen wir euch Prognosen zum neuen Team der Woche aus der FUT-Community vor. Dabei werden die Leistungen der Spieler genau betrachtet und Vorhersagen erstellt.

Wichtig ist jedoch, dass die Predictions keine Garantie für das finale Team of the Week 19 sind.

Sie verschaffen aber einen guten Überblick und können zudem genutzt werden, um ein paar Münzen in FUT 22 zu verdienen.

Die Vorhersage zum Team of the Week 19 in Ultimate Team

Die Predictions zum nächsten Team der Woche stammen von der FUT-Seite fifaultimateteam.

Torhüter

TH: Vlachodimos (Benfica Lissabon)

Verteidiger

IV: Ramos (PSG)

IV: Van Dijk (Liverpool FC)

IV: Rrahmani (Neapel)

Mittelfeldspieler

ZM: Joao Moutinho (Wolverhampton Wanderers)

ZDM: Kimmich (FC Bayern München)

LM: Diaby (Bayer Leverkusen)

ZM: Oliveira (FC Porto)

Stürmer

LF: Malen (Borussia Dortmund)

RF: Ziyech (Chelsea FC)

ST: Rashford (Manchester United)

TOTW 19 Ersatzbank:

TH: Ledesma (FC Cadiz)

IV: Garcia (CA Osasuna)

ZM: Shelvey (Newcastle United)

ZOM: Akbaba (Alanyaspor)

ZM: Kökcü (Feyenoord Rotterdam)

ZOM: Carvalho (Fulham)

ZOM: Cunha (Atletico Madrid)

ST: Ward (Huddersfield)

ST: Assombalonga (Adana Demirspor)

ST: Iglesias (Rea Betis)

ST: Muldoon (Harrogate Town)

ST: Hwang Ui Jo (Bordeaux)

Kandidaten aus der Bundesliga für das TOTW 19

Diese Spieler aus der Bundesliga könnten dabei sein:

Joshua Kimmich vom FC Bayern war beim 4:1 Sieg gegen Hertha BSC der beste Spieler auf dem Platz und konnte mit einer herausragenden Passquote von 92 % sowie 2 Torvorlagen überzeugen. Und da er es nicht in das Team of the Year geschafft hat, dürfte ihm ein Platz im nächsten TOTW sicher sein.

So könnte eine neue Inform-Karte von Kimmich aussehen.

Dortmunds Donyell Malen machte beim 3:2 Erfolg gegen Hoffenheim eine starke Figur und bereitete 2 Tore vor. Eine Leistung, für die er einen Platz im TOTW verdient hätte. Das würde besonders Besitzer seiner OTW-Karte freuen, denn diese würde durch eine Platzierung im TOTW noch stärker werden.

machte beim 3:2 Erfolg gegen Hoffenheim eine starke Figur und bereitete 2 Tore vor. Eine Leistung, für die er einen Platz im TOTW verdient hätte. Das würde besonders Besitzer seiner OTW-Karte freuen, denn diese würde durch eine Platzierung im TOTW noch stärker werden. Drei Tore schoss Leverkusens Moussa Diaby gegen den FC Augsburg. Wir sind gespannt, ob er dafür im neuem TOTW 19 stehen wird.

Was haltet ihr von Vorhersagen zum TOTW 19? Findet ihr andere Spieler hätten es mehr verdient? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!