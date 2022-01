FIFA 22: TOTW 19 ist live – Mit Upgrades für Kimmich & Akanji

In FIFA 22 ist jetzt das neue TOTW 19 verfügbar. Erfahrt hier, welche Spieler es diesmal in das Team of the Week geschafft haben.

Was ist das TOTW? In jeder Woche werden im “Team of the Week” die besten Spieler aus dem realen Fußball mit verbesserten Inform-Karten ausgestattet. Diese Karten haben bessere Werte und bringen in der Regel ein paar mehr Münzen auf dem Transfermarkt ein.

Außerdem können Spezialkarten, wie beispielsweise die OTW-Karten, mit dem TOTW Upgrades bekommen.

Wie kommt man an TOTW-Karten? Ihr könnt TOTW-Karten aus Packs ziehen, wofür allerdings eine Menge Glück. notwendig ist. Alternativ findet ihr die Inform-Karten im FUT-Transfermarkt, dort kosten sie jedoch eine Menge Geld.

Wie ihr an die nötigen Münzen kommt, zeigen unsere Trading-Tipps.

Das TOTW 19 in FIFA 22 – Alle Inform-Spieler

Das ist das TOTW 19: Angeführt wird das neue Team der Woche von Joshua Kimmich, der ein starkes Gesamtrating von 91 zu bieten hat. Dahinter folgen ihm Verrati (88), Ziyech (86), Diaby (86) und Digne (86).

Der Feature-Spieler ist in dieser Woche Akanji von Borussia Dortmund, der ein deutliches Upgrade von 80 auf 85 erhält.

TOTW 19 Startelf:

TH: Ledesma (84)

LV: Digne (86)

IV: Akanji (85)

RV: Walker-Peters (81)

ZDM: Kimmich (91)

ZM: Verrati (88)

LM: Diaby (86)

ZM: Kittel (82)

ST: Dzeko (86)

RF: Ziyech (86)

ST: Bergwijn (83)

TOTW 19 Bank:

TH: Bizot (81)

IV: Rugani (81)

ZM: Maksimovic (82)

LM: Mavididi (81)

ST: Borja Iglesias (83)

ST: Abraham (82)

ST: Hwang Ui Jo (81)

RAV: Vindheim (78)

ZM: Akbaba (79)

ST: Ward (76)

ST: Juanma Garcia (76)

RF: Muldoon (74)

Die Bundesliga im TOTW 19

Wer ist aus der Bundesliga dabei? In dieser Woche sind gleich drei Spieler aus der 1. Bundesliga sowie ein Spieler aus der 2. Bundesliga im neuen TOTW vertreten.

Joshua Kimmich vom FC Bayern erhält in dieser Woche bereits seine zweite Inform-Karte in FUT 22, die gleichzeitig seine Headliners-Karte noch stärker macht. Er hat ein 91er Gesamtrating und kann besonders in der Defensive sowie beim Passen überzeugen.

vom FC Bayern erhält in dieser Woche bereits seine zweite Inform-Karte in FUT 22, die gleichzeitig seine Headliners-Karte noch stärker macht. Er hat ein 91er Gesamtrating und kann besonders in der Defensive sowie beim Passen überzeugen. Einen großen Sprung macht Manuel Akanji vom BVB mit seiner neuen 85er Karte. Die Karte punktet vor allem beim Tempo, der Physis und den defensiven Fähigkeiten.

vom BVB mit seiner neuen 85er Karte. Die Karte punktet vor allem beim Tempo, der Physis und den defensiven Fähigkeiten. Die zweite Inform-Karte von Moussa Diaby wechselt wieder auf den linken Flügel, ist pfeilschnell und hat grandiose Dribbling-Werte. Leider lassen seine Schuss-Werte und Pass-Werte immer noch zu Wünschen übrig.

wechselt wieder auf den linken Flügel, ist pfeilschnell und hat grandiose Dribbling-Werte. Leider lassen seine Schuss-Werte und Pass-Werte immer noch zu Wünschen übrig. Eine starke Mittelfeldkarte hat in dieser Woche der HSV mit Sonny Kittel zu bieten. Kittel ist richtig schnell und hat ordentliche Stats in den Bereichen Tempo, Schuss, Passen und Dribbling.

Was haltet ihr vom neuen TOTW 19? Seid ihr zufrieden mit der Auswahl? Erzählt es uns doch gerne in den Kommentaren!

