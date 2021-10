FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

10:30 Uhr: Nach aktuellem Stand gibt es keine Probleme auf den FIFA-Servern. Wer das Spiel hat, kommt aktuell auch in die Online-Modi (und die Offline-Modi sowieso) rein. Die Erfahrung zeigte, dass es allerdings gerade zu frühen Events in Ultimate Team zu Problemen kommen kann. Wie die Situation heute Abend zum OTW-Event (und wenn mehr Spieler ins Spiel einsteigen) sich gestaltet, bleibt erstmal abzuwarten.

Was kostet FIFA 22? Das hängt zum einen von der Version ab, die ihr kauft, aber kann auch von Laden zu Laden variieren. Die offiziellen Preise sehen so aus:

Auch in den gängigen Läden solltet ihr FIFA 22 jetzt problemlos vorfinden können. Mit der Disc könnt ihr dann einfach zu Hause starten. Was alles in FIFA 22 steckt, haben wir hier für euch zusammengefasst .

Heute, am 01. Oktober 2021, erscheint FIFA 22 offiziell. Wir schauen im Ticker auf den Release und geben erste Tipps zum Start in die Saison.

