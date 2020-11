FIFA 21 TOTW 8: Predictions zum neuen Team der Woche

Am Mittwoch, den 18. November, steht in FIFA 21 das neue Team of the Week 8 in den Startlöchern. Die TOTW Predictions zeigen, wer diesmal dabei sein könnte.

Das ist das Team of the Week: Jede Woche landen mit dem TOTW neue Spezialkarten im Ultimate Team Modus von FIFA 21. Immer mittwochs gibt es die neuen Inform-Spieler, die mit verbesserten Werten für ihre Leistungen im realen Fußball belohnt werden.

Die verbesserten Spieler könnt ihr immer ab mittwochs, 19 Uhr aus Packs ziehen – allerdings braucht es gerade für die besten Spieler eine Menge Glück. Alternativ gibt es die Spieler auf dem Transfermarkt zu kaufen oder als Player Picks in den Weekend League Belohnungen.

Was sind TOTW Predictions? In der FIFA-Community wird jede Woche gerätselt, welche Spieler im TOTW stehen könnten. Bei den Predictions handelt es sich um Theorien und Vorhersagen, wer in der neuen Woche eine Spezialkarte bekommen könnte. Die Predictions können beim Handeln auf dem Transfermarkt helfen – wie das geht, erfahrt ihr in den Trading Tipps.

Wichtig: Bei den Predictions handelt es sich nur um theoretische Vorhersagen, keine Garantien. Das TOTW kann zum Release auch anders aussehen. Allerdings bieten die Vorhersagen einen guten Eindruck über mögliche Kandidaten.

Vorhersage zum Team of the Week 8 in Ultimate Team

Der FIFA-YouTuber Kieron SSF hat eine umfassende Vorhersage getroffen, welche Spieler im kommenden TOTW 8 stehen könnten (via YouTube). In dieser Woche beziehen sich die Predictions wieder auf internationale Länderspiele, anstatt auf den gewohnten Ligabetrieb.

Torhüter

TW: Yann Sommer (Gladbach)

TW: Jesse Joronen (Brescia)

Verteidiger

LV: Mario Rui (SSC Neapel)

IV: Harry Maguire (Manchester United)

RV: Pekarik (Hertha BSC)

Mittelfeld

ZOM: Fortounis (Olympiakos)

RM: Ayew (Swansea)

ZOM: Szoboszlai (RB Salzburg)

ZM: Wijnaldum (Liverpool)

ZDM: Kanté (Chelsea)

ZM: Goretzka (FC Bayern München)

LM: Bouanga (St. Etienne)

ZOM: Ryan Christie (Celtic Glasgow)

ZM: Arturo Vidal (Inter Mailand)

RM: Achraf Hakimi (Inter Mailand)

RM: Kota Mizunuma (Yokohama)

Sturm

ST: Michy Batshuayi (Crystal Palace)

ST: Victor Osimhen (SSC Neapel)

RF: Riyad Mahrez (Manchester City)

ST: Goran Pandev (Genua)

ST: Vincent Aboubakar (Besiktas Istanbul)

LF: Sadio Mané (Liverpool)

ST: Shun Nagasawa (Vegalta Sendai)

Wer letztendlich eine Spezialkarte bekommt, erfahrt ihr hier bei MeinMMO am Mittwoch um 19 Uhr. Apropos Spezialkarten: Mit David Beckham könnte eine neue Ikone für FIFA 21 anstehen.