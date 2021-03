Am Mittwoch, den 17. März 2021, erscheint das neue TOTW 25 in FIFA 21 Ultimate Team. Wer könnte im Team der Woche stehen? Wir schauen auf die TOTW Predictions.

Was ist das Team of the Week? In jeder Woche stellt EA ein neues TOTW zusammen. Diese Mannschaft besteht aus 23 Spielern, die am vergangenen Fußball-Wochenende starke Leistungen gezeigt haben.

Dafür erhalten sie einen Platz im Team of the Week sowie verbesserte Inform-Karten, die eine Woche lang in Packs zu finden sind.

Das sind TOTW-Predictions: Die FUT-Community versucht zu erahnen, welche Spieler es in das TOTW schaffen könnten. Hierbei werden die Leistungen der Spieler genau betrachtet und Vorhersagen erstellt.

Wichtig ist jedoch, dass die Predictions keine Garantie für das finale TOTW 25 sind.

Sie verschaffen aber einen hervorragenden Überblick und können zudem genutzt werden, um ein paar Münzen in FUT 21 zu verdienen. Wie das funktioniert, erfahrt ihr hier:

Die Vorhersage zum Team of the Week 25 in Ultimate Team

Der FIFA-YouTuber KieronSSF hat umfassende Predictions zum TOTW 25 auf Grundlage der vergangenen Woche erstellt (via YouTube).

Torhüter

TW: Ospina (Neapel)

TW: Soria (Getafe)

Verteidiger

RV: Goncalves (Benfica Lissabon)

IV: Gabriel (Arsenal)

LV: Tagliafico (Ajax Amsterdam)

IV: Trauner (LASK)

Mittelfeldspieler

LM: Onyekuru (Galatasaray Istanbul)

ZOM: Zhemaletdinov (Lokomotive Moskau)

ZM: De Bruyne (Manchester City)

ZM: Milinkovic-Savic (Lazio Rom)

ZOM: Pasalic (Atalanta)

ZOM: Müller (FC Bayern)

LM: Orsic (Dinamo Zagreb)

LM: Simon (FC Nantes)

ZM: Oliveira (FC Porto)

Stürmer

ST: Weghorst (VfL Wolfsburg)

ST: Gomis (Al Hilal)

ST: Dursun (Darmstadt)

ST: Iheanacho (Leicester City)

ST: Hemmings (Burton Albion)

MS: Benzema (Real Madrid)

ST: Vlahovic (AC Florenz)

ST: Ronaldo (Juventus Turin/Piemonte Calcio)

Kandidaten aus der Bundesliga im TOTW 25

Diese Bundesligaspieler könnten wir im neuen TOTW sehen:

Thomas Müller schoss beim 3:1 gegen Werder Bremen zwar kein Tor, doch er machte ein starkes Spiel mit einer herausragenden Passquote und zwei Vorlagen. Seine dritte Inform-Karte scheint daher möglich zu sein.

So könnte die mögliche TOTW-Karte von Müller aussehen

Wout Weghorst gelangen beim 5:0 Sieg gegen Schalke zwei Vorlagen sowie ein Tor. Eine Leistung, für die er durchaus eine Inform-Karte erhalten könnte. Am Mittwoch wissen wir mehr.

