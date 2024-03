Ein neues Kampfspiel erscheint 2025 und versetzt euch zurück in eure Kindheit – Trailer zeigt jetzt Gameplay

Nach 26 Jahren können sich Fans über einen neuen Teil der Kampfspiel-Reihe Fatal Fury freuen. Jetzt gab es gleich zwei Trailer, die den Release bekannt gaben und fünf Charaktere vorstellen.

Was ist das für ein Spiel? Fatal Fury: City of the Wolves ist der neuste Titel einer Kampfspiel-Reihe aus den 90er Jahren. Einigen dürfte diese Reihe auch unter dem Namen Garou bekannt sein.

Mit dem neuen Titel bekommt diese Reihe das erste Mal nach 26 Jahren eine Fortsetzung, denn der letzte Titel der Reihe erschein 1999. Jetzt gaben Trailer nicht nur einen Release-Zeitraum bekannt, sondern zeigten ebenfalls erster Gameplay von fünf Charakteren:

Wann soll Fatal Fury: CotW erscheinen? Neben dem Trailer, der euch erstes Gameplay zeigt und dabei fünf erste Charaktere vorstellt, erschien fast zeitgleich noch der Ankündigungs-Trailer auf dem offiziellen YouTube-Kanal SNK (via YouTube).

Dieser gab auch den geplanten Release-Zeitraum bekannt. So können wir aktuell davon ausgehen, dass Fatal Fury: City of the Wolves Anfang 2025 erscheinen soll. Auf welchen Plattformen ihr dann zocken könnt, ist allerdings noch nicht bekannt.

Was zeigt der Gameplay-Trailer? Der Gameplay-Trailer stellt euch fünf Charaktere vor und zeigt deren Gameplay. Vorgestellt werden hier nicht nur die Charaktere und ihr Spielstil, sondern ebenfalls ihre englischen Synchronsprecher. Gleichzeitig wurde der Trailer ebenfalls mit den japanischen Synchronstimmen hochgeladen.

Trailer stellt die erste fünf Charaktere vor

Rock Howard (gesprochen von Griffin Puatu auf Englisch, Yuma Uchida auf Japanisch)

Terry Bogard (gesprochen von Micheal Schneider auf Englisch, Takashi Kondo auf Japanisch)

Hotaru Futaba (gesprochen von Suzie Yeung auf Englisch, Manaka Iwami auf Japanisch)

Tizoc (gesprochen von Jalen K. Cassell, Hikaru Hanada auf Japnaisch)

Preecha (gesprochen von Mia Paige auf Englisch, Chika Anzai auf Japanisch)

Im Trailer werden euch die verschiedenen Kampfstile der Charaktere vorgestellt. Hier seht ihr sie in actionreichen Kämpfen gegeneinander antreten. Ebenfalls zeigt der Trailer einige der größeren Angriffe, welche mit kurzen Sequenzen eingeleitet werden.

So nutzt Tizoc zum Beispiel seine Größe und greift seine Gegner, um sie in guter Wrestler-Manier in den Boden zu stampfen. Rock Howard bringt seine Gegner mit gewaltigen Schlägen ins Wanken und Preecha nutzt gekonnt ihre Faust- und Beinarbeit.

Unterlegt sind die Kämpfe mit den passenden Effekten im Comic-Stil. Sowohl akustisch als auch visuell wird so die Action des Spiels unterstrichen, wie ihr das vermutlich von den meisten guten Kampfspielen in diesem Stil gewohnt seit.

