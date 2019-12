Viele Spieler leben ihre Kreativität in Fallout 76 voll aus. Einer von ihnen hat sich offenbar viel Mühe dabei gegeben und haufenweise seltene Waffen gehortet, um sie dann in einem eigens erstellten Museum auszustellen. Er nimmt sogar Eintritt.

Was ist das für ein Museum? Der Spieler Fischfabrik hat sich in Fallout 76 das „Whale Penetration Museum“ mit seinem C.A.M.P. gebaut. Hinter dem Namen steckt ein Museum voller Harpunenkanonen.

In diesem Museum hat er haufenweise Harpunenkanonen ausgestellt, schwere Waffen, die er auf speziellen Waffen-Haltern an der Wand montiert hat oder die auf Ständern liegen. In einigen Vitrinen gibt es diverse maritime Trophäen zu bewundern.

Für sein Museum gibt es einen eigenen, kurzen Werbeclip, in dem sowohl das Interieur als auch einige der Exponate zu sehen sind. Das Video wurde uns von einem Leser weitergeleitet:

Wie kann ich das Museum besuchen? Das Museum befindet sich im Westen Appalachias, direkt am Fluss und ziemlich genau zwischen den beiden Werkstätten Sunshine Meadows Industrial Farm und Billings Homestead. Fischfabrik (so auch sein PSN-Name) spielt auf der PS4.

Wenn Ihr neu in Fallout 76 seid, geht lieber nicht in dieses C.A.M.P.

Wer rein möchte, muss eine Eintrittsgebühr zahlen. Die wird nicht, wie sonst in Fallout üblich, in der Währung Kronkorken entrichtet, sondern beträgt eine Flasche Nuka Cola, wenn man dem Schild glauben schenken darf. Falls Ihr erst Cola kaufen müsst, erfahrt ihr hier, wie ihr an Kronkorken kommt.

Seltene Waffen und Souvenirs

Das macht das Museum so besonders: Das Besondere an dem Museum ist sowohl, dass Fischfabrik sowohl einen eigenen Souvenir-Shop mit Andenken an das Wal- und Harpunenmuseum anbietet, als auch nur wirklich seltene Waffen ausstellt.

Die gezeigten Harpunenkanonen sind allesamt 3-Sterne-Legendaries, also die stärksten und seltensten Waffen im Spiel. Es ist schon schwierig genug, überhaupt 3-Sterne-Legendaries zu bekommen. Alle von der gleichen Sorte auszustellen, ist noch ein Stück schwerer.

Wir haben versucht, Kontakt zu ihm aufzunehmen, bisher aber noch keine Antwort erhalten. Vermutlich hat er viele der Waffen von anderen Spielern ergattern können, die diese Waffen in ihren Spieler-Shops anbieten. Die Shops findet ihr leicht auf der Karte und könnt schon vor der Reise schauen, ob überhaupt Waffen im Angebot sind.

Der neue legendäre Händler dürfte aber auch eine große Hilfe gewesen sein. Beliebige legendäre Gegenstände können gegen Legendär-Scheine eingetauscht und mit diesen dann zufällige legendäre Items gekauft werden. Auch 3-Sterne-Harpunenkanonen können dabei sein.

Dennoch dürfte Fischfabrik wohl eine ganze Weile gebraucht haben, bis er die Waffen zusammen und das Camp erbaut hatte. Wenn ihr selbst etwas in der Richtung organisieren wollt, hier sind einige Ideen für euer Camp: