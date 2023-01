51-Jähriger spielt 4 Jahre lang mit einer Frau ein MMO – Als sie sich 2 Tage nicht meldet, ruft er die Polizei

Ein 51-jähriger Mann aus Israel spielte 4 Jahre lang das MMO Evony mit einer Frau aus Schottland zusammen. Jeden Tag sprachen sie miteinander. Doch als sich die 36-Jährige nach Neujahr zwei Tage lang nicht meldete, alarmierte er die Polizei und eine Person, die den Hund der Online-Freundin ausführt: Man fand die 36-jährige Frau tot in ihrer Wohnung. Jetzt ermittelt die Polizei.

Warum machte der Mann sich Sorgen? Der 51-jährige Eyal Elhadad aus Israel sagt, er habe 4 Jahre lang jeden Tag mit seiner Freundin Lauren im MMO Evony gesprochen. Sie spielte unter dem Namen „Val“.

Noch am Neujahrstag habe er ihr ein frohes neues Jahr gewünscht.

Sie schrieb zurück: „Es wird ein frohes neues Jahr werden, für uns beide. Und egal, was passiert, wir haben einander.“

Doch nach dieser Nachricht war Funkstille. Val schrieb nicht mehr und loggte auch nicht mehr ins Spiel ein.

Das letzte Gespräch mit Lauren Walker (quelle: Dailyrecord)

Der Israeli sagt:

Das war sehr untypisch für Lauren. Wir haben Nachrichten am Neujahrstag ausgetauscht und dann gab es keine weitere Kommunikation. Nachdem ich 2 Tage lang nicht in der Lage war, sie zu erreichen, hatte ich keine andere Wahl, als die Polizei in Schottland anzurufen, und ihren Hundeausführer. Ich hab darum gebeten gebeten, nach ihr zu schauen, weil wir uns alle so große Sorgen machten. Ich wollte wissen, ob es ihr gut geht.

36-jährige Mutter wird tot in ihrem Haus gefunden – Polizei ermittelt

Geht es ihr denn gut? Nein. Die Person, die ihre Hunde ausführt, fand die Mutter von zwei Söhnen am 3. Januar tot in ihrem Haus in Renfrew. Ihr Tod gilt, laut der schottischen Polizei, aktuell als „ungeklärt“. Die Polizei kündigte an, Nachforschungen anzustellen.

Wie reagieren die Angehörigen und Freunde? Ihre Mutter sagt, sie sei erschüttert von dem, was passiert sei. Die Gesundheit von Lauren hatte sich in den letzten Wochen verschlimmert. Die Mutter glaubt, ihre Tochter litt unter den Folgen von Long Covid. Aber genaue Details ihres Todes kenne auch die Mutter nicht.

Der Onkel der 36-Jährigen kümmert sich jetzt um die Zwillingssöhne. Er sagt, das sei alles sehr hart zu verarbeiten. Er könne es nicht fassen. Es liege jetzt ein langer Weg vor ihnen.

Die beiden Kinder hätten Lauren alles bedeutet. Das Augenmerk der Familie ruhe jetzt darauf, dass es den beiden gutgeht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Spielerin wurde so geliebt, dass Menschen aus aller Welt zu ihrem Begräbnis reisen wollen

Der besorgte Online-Freund aus Israel sagt, er und viele der Online-Freunde von Lauren seien erschüttert. Man hofft, nach Schottland reisen zu können, um ihrem Begräbnis beizuwohnen. Im Moment würden hunderte von Menschen in aller Welt um sie weinen.

Die Leute wären bereit, viele hunderte Kilometern zu reisen, um ihren Respekt zu zollen: So beliebt und geliebt war sie im Spiel.

Er sagt:

„Du warst eine fantastische Schwester, ein Gaming-Partnerin, eine Anführerin, mein Schutzengel. Ich wusste, dass du für mich was Besonderes warst, aber in den letzten Tagen habe ich herausgefunden, dass mehr als 300 Leute in unserem Spiel dasselbe für dich empfanden. RIP Val, dein Geist wird immer bei uns sein.“

“Evony” ist ein MMO, das auf Adobe Flash basiert. Etwa 2009 herum, gab es eine kontroverse Werbekampagne. Mit “Come Play, my lord” warb eine attraktive Dame Spieler an. Mit dem Gameplay hatte die Kampagne nichts zu tun.