Ein Entwickler verliert 50.000 Euro, weil ihm eine WhatsApp-Nachricht verspricht, mit einem einfachen Trick schnell reich zu werden

Warum funktioniert sowas überhaupt? Viele solcher Betrugsmaschen setzen auf drei menschliche Bedürfnisse: Angst, Gier und Einsamkeit (via polizei-beratung.de ). In allen drei Fällen wird mit den Gefühlen des Opfers gespielt:

Doch dabei blieb es nicht. Denn der Ingenieur wurde gebeten, Geld zu investieren. Über eine Telegram-Gruppe begann er dann umgerechnet 50.000 Euro an die Betrüger zu überweisen. Nachdem die Betrüger das Geld erhalten hatten, erklärten sie, dass er für die Gewinnbeteiligung weiteres Geld überweisen müsse. Doch hier wendete sich der Betrogene dann an die Polizei.

Das Opfer erhielt eine Nachricht auf WhatsApp, in der behauptet wurde, dass es mehr Geld verdienen könne, wenn es an einem Teilzeitjob teilnehme. Seine neue Aufgabe: YouTube-Videos liken.

Ein Software-Ingenieur in Indien verlor viel Geld, weil er auf eine Betrugsmasche hereinfiel. Dabei sollte er nur ein paar Videos liken. Am Ende verlor er rund 50.000 Euro.

