Weil jemand ein Emoji anstatt Text verschickte, muss er jetzt als Strafe viel Geld zahlen

Wir haben euch in einem kurzen Video zusammengefasst, wer LetsHugo ist und wie er so berühmt auf Twitch werden konnte.

Heute gibt es hunderter solcher kleinen Bildchen, die in Nachrichten integriert werden können. Je nach Betriebssystem oder Hersteller unterscheiden sich die Bilder noch einmal in Details voneinander, bedeuten aber das Gleiche. Unter iOS sehen Emojis etwa anders aus als auf einem Android-Handy.

Das Gericht erkannte an, dass dieses Symbol „ein nicht traditionelles Mittel zur Unterzeichnung eines Dokuments“ sei. In dieser besonderen Situation sei es jedoch gültig, da es „den Zweck einer Unterschrift erfüllt“.

Warum muss er eine Strafe zahlen? Der Kanadier war am Ende der Frist nicht in der Lage, die abgesprochenen 87 Tonnen Flachs zu liefern. Daraufhin reichte der Kunde Klage ein und berief sich darauf, dass der Landwirt die Vereinbarung durch das Senden des Emojis akzeptiert habe.

Ein kanadischer Landwirt verhandelte mit einem Kunden um einen großen Deal. Konkret ging es um 87 Tonnen Flachs, den er an den Kunden verkaufen wollte. Flachs zählt zu den wichtigsten Materialien in der Textilindustrie, entsprechend hoch wird darum gehandelt.

