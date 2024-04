Eine Studie klärt endgültig, ob Rose und Jack in Titanic zusammen auf diese verdammte Tür gepasst hätten

Zudem hätte Jack laut dem Regisseur in der Katastrophensituation am ehesten so gehandelt, dass er das Überleben von Rose sichergestellt und sich dafür ehrenvoll geopfert hätte, statt ewig lang herumzuprobieren, wie er selbst gerettet werden können.

Wie man in dem Video von National Geographic sieht, hätten tatsächlich beide Personen auf die Tür gepasst. Jedoch wäre diese durch das Gewicht so weit im Eiswasser geschwommen, dass beide aufgrund der Unterkühlung gestorben wären.

In diesem YouTube-Video von National Geographic seht ihr Einblicke in die Tests von James Cameron:

