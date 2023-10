EA FC 24: Team of the Week 5 ist jetzt da und bringt starke Karten für Van Dijk und Fernandes

In EA FC 24 ist das TOTW 5 ab sofort verfügbar. Welche Spieler es in das neue Team of the Week geschafft haben, erfahrt ihr hier.

Was ist das Team of the Week? In jeder Woche stellt EA ein neues TOTW zusammen. Diese Mannschaft besteht aus 23 Spielern, die am vergangenen Fußball-Wochenende stark gespielt haben.

Dafür erhalten sie einen Platz im Team of the Week sowie verbesserte Inform-Karten, die eine Woche lang in Packs zu finden sind. In dieser Woche basieren die neuen Inform-Karten auf den Leistungen der Spieler und Spielerinnen bei ihren Nationalmannschaften, da der reguläre Ligabetrieb Pause hatte.

Wie kommt man an TOTW-Karten? Ihr könnt TOTW-Karten aus Packs ziehen, wofür man allerdings eine Menge Glück braucht. Ansonsten sind die Inform-Karten auf dem Transfermarkt verfügbar. Dort kosten sie aber teilweise eine Menge Coins. Wie ihr an die nötigen Münzen kommt, zeigen unsere Trading Tipps.

Das TOTW 5 in EA FC 24 Ultimate Team – Alle Inform-Spieler

Die neuen Karten des TOTW 5: Das neue Team of the Week 5 hat vor allem mit Van Dijk (90), Bruno Fernandes (87) und Berardi (87) drei richtig starke Karten zu bieten. Besonders interessant ist hierbei Berardi, der einen Sprung von 85 auf 87 macht und beim Tempo ordentlich zulegt.

Doch auch die neuen Inform-Karten von Clauss (84), Lee Kang In (82) und Lukébakio (82) machen einen ordentlichen Eindruck.

TOTW 5 Startelf:

IV: Van Dijk (90)

ZOM: Bruno Fernandes (89)

RF: Berardi (87)

LM: Rapinoe (86)

RV: Clauss (84)

IV: Otamendi (84)

ZOM: Lee Kang In (82)

RF: Lukébakio (82)

ZM: Aursnes (82)

LF: Wilson (81)

MS: Sallai (81)

TOTW 5 Bank:

LM: Karlsson (81)

LAV: Skov (80)

TH: Berisha (80)

IV: Finnigan (80)

ST: Mikautadze (80)

ZDM: Yüksek (80)

ST: Miguel (80)

Was sagt ihr zum TOTW 5 in EA FC 24 Ultimate Team? Hättet ihr euch noch andere Spieler für das neue TOTW gewünscht? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

