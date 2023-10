EA FC 24 TOTW 5: Die Predictions zum neuen Team der Woche – Mit Haaland und Ronaldo

Für EA FC 24 steht am nächsten Mittwoch das TOTW 5 (Team of the Week) auf dem Plan. Bei MeinMMO erfahrt ihr, welche Spieler im neuen Team der Woche dabei sein könnten. Gute Chancen haben Haaland und Mbappé.

Was ist das Team of the Week? In jeder Woche stellt EA ein neues TOTW zusammen. Diese Mannschaft besteht aus 23 Spielern, die am vergangenen Fußball-Wochenende durch starke Leistungen aufgefallen sind.

Dafür erhalten sie einen Platz im Team of the Week sowie verbesserte Inform-Karten, die eine Woche lang in Packs zu finden sind. Und da am letzten Wochenende Länderspielpause war, basieren die Vorhersagen auf den Leistungen der Spieler bei ihren jeweiligen Nationalmannschaften.

Das sind TOTW-Predictions: Bei den TOTW-Predictions stellen wir euch Prognosen zum neuen TOTW aus der Community vor. Dabei werden die Leistungen der Spieler genau betrachtet und Vorhersagen erstellt.

Wichtig ist jedoch, dass die Predictions keine Garantie für das finale Team of the Week 5 sind.

Sie verschaffen aber einen guten Überblick und können zudem genutzt werden, um ein paar Münzen in Ultimate Team zu verdienen.

Wann kommt das TOTW 5 in EA FC 24? Das Team of the Week 5 erscheint am Mittwoch, dem 18. Oktober, um 19:00 Uhr, in EA FC 24 Ultimate Team.

Die Vorhersage zum Team of the Week 5 in Ultimate Team

Die Predictions zum nächsten Team der Woche stammen von der FUT-Seite fifaultimateteam.

Torhüter

TH: Vlachodimos (Benfica Lissabon)

Verteidiger

Tsimikas (Liverpool FC)

IV: Otamendi (Benfica Lissabon)

LAV: Frankowski (RC Lens)

Mittelfeldspieler

ZM: Horan (Olympique Lyon)

ZDM: Caicedo (Chelseas FC)

ZOM: Bruno Fernandes (Manchester United)

Stürmer

LF: Mbappé (PSG

ST: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)

ST: Haaland (Manchester City)

TOTW 6 Ersatzbank:

TH: Berisha (FC Empoli)

LAV: Skov (Hoffenheim)

RV: Krumbiegel (Hoffenheim)

ZOM: Kangin Lee (PSG)

ZOM: Rashica (Beşiktaş Istanbul)

ZOM: Sudakov (Shakhtar Donetsk)

LF: Karlsson (Bologna)

RF: Lukebakio (Sevilla)

ST: Shaw (Manchester City)

ST: Sesko (RB Leipzig)

ST: Feller (Real Madrid)

ST: Mikautadze (Ajax Amsterdam)

Kommen 3 Star-Stürmer ins TOTW 5?

Diese Stars könnten es schaffen: Am vergangenen Wochenende haben 3 absolute Sturm-Superstars für ihre Nationalmannschaften getroffen. Doch schaffen sie es auch ins neue TOTW?

Cristiano Ronaldo steuerte 2 Tore zum 3:2 Endstand beim Spiel Portugal gegen Slowakei bei und könnte sich somit seine erste TOTW-Karte in FC 24 verdient haben.

steuerte 2 Tore zum 3:2 Endstand beim Spiel Portugal gegen Slowakei bei und könnte sich somit seine erste TOTW-Karte in FC 24 verdient haben. Kylian Mbappé machte ein herausragendes Spiel gegen die Niederlande und schoss beide Tore beim 2:1 Sieg. Eine TOTW-Karte scheint aber unwahrscheinlich zu sein, da Mbappé aktuell im Trailblazers Team 1 zu finden ist. Und sollte EA nichts an den Regeln TOTW-Regeln geändert haben, sollte es auch in diesem Jahr nicht möglich sein, zwei Spezialkarten zu gleichen Zeit zu haben.

machte ein herausragendes Spiel gegen die Niederlande und schoss beide Tore beim 2:1 Sieg. Eine TOTW-Karte scheint aber unwahrscheinlich zu sein, da Mbappé aktuell im Trailblazers Team 1 zu finden ist. Und sollte EA nichts an den Regeln TOTW-Regeln geändert haben, sollte es auch in diesem Jahr nicht möglich sein, zwei Spezialkarten zu gleichen Zeit zu haben. Erling Haaland spielte stark gegen Zypern und schoss 2 Tore. Ob er dafür eine Inform-Karte erhält, erfahren wir am Mittwoch.

Was haltet ihr von Vorhersagen zum TOTW 5? Findet ihr, andere Spieler hätten es mehr verdient? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

