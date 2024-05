EA FC 24 TOTS: Die Predictions zum Serie A Team of the Season

In EA FC 24 geht es voran mit dem TOTS (Team of the Season) und das letzte große Team steht vor der Tür. In dieser Woche ist das Serie A TOTS dran und hier erfahrt ihr, welche Karten dabei sein könnten.

Was ist das Serie A TOTS? Im Serie A TOTS finden sich die besten Spieler der ersten italienischen Liga wider. Die von EA ausgewählten Kicker landen im „Team of the Season” und erhalten ordentlich aufgewertete Karten, bei den Werte im hohen 90er Bereich keine Seltenheit sind.

Nach dem Release landen die Karten in den Packs von FC 24, werden aber schwer zu ziehen sein – die Chancen auf Top-Karten sind gering. Ihr könnt sie allerdings auch über die Weekend League verdienen. Zudem gibt es immer wieder SBCs und Aufgaben rund um das TOTS geben, die ihr in Ultimate Team abschließen könnt.

Ihr wollt wissen, wie es mit dem TOTS weitergeht? Hier findet ihr den Zeitplan zum Team of the Season in FC 24.

Wann kommt das Serie A TOTS? Die neuen TOTS-Karten der italienischen Liga erscheinen am Freitag, dem 24. Mai, um 19:00 Uhr, in EA FC 24 Ultimate Team.

Die Predictions zum Serie A TOTS in EA FC 24

Was sind TOTS-Predictions? Bei den Predictions zum Team of the Season handelt es sich um Vorhersagen der Community. Es wird versucht zu erahnen, welche Spieler anhand ihrer starken Saisonleistungen einen Platz im jeweiligen TOTS erhalten können.

Bedenkt aber, dass es sich bei den Vorhersagen um keine Garantien handelt. Das finale Serie A TOTS könnte sich noch deutlich von den Predictions unterscheiden.

Die Predictions stammen von der FC-Seite futbin:

Torhüter:

TW: Sommer (Inter Mailand)

Verteidiger:

IV: Bastoni (Inter Mailand)

IV: Buongiorno (FC Turin)

RV: Di Lorenzo (SSC Neapel)

LV: Hernándeu (AC Mailand)

Mittelfeldspieler:

ZM: Barella (Inter Mailand)

ZM: Calhanoglu (Inter Mailand)

LF: Kvaratskhelia (SSC Neapel)

RF: Pulisic (AC Mailand)

Stürmer:

ST: Martínez (Inter Mailand)

ST: Vlahovic (Juventus Turin)

Ersatzbank:

LAV: Dimarco (Inter Mailand)

MS: Dybala (AS Rom)

ZOM: Koopmeiners (Atalanta Bergamo)

ST: Giroud (AC Mailand)

LF: Rafael Leao (AC Mailand)

ST: Osimhen (SSC Neapel)

ZM: Rabiot (Juventus Turin)

So kommt ihr an die neuen Karten: Um die neuen Karten für euer Team zu ergattern, müsst ihr ganz schön Glück haben. Besonders, wenn es um das Öffnen von Packs geht. Die sicherste Methode, um an starke TOTS-Karten zu gelangen sollte die Weekend League sein. Wenn ihr dort gut abschneidet, dann winken euch als Belohnung garantierte TOTS-Karten, die allerdings zufällig sind.

Ansonsten könnt ihr auf „Pack Luck” hoffen und aufgesparte Packs öffnen, oder ihr versucht euer Glück in einer TOTS-SBC (Squad Building Challenge). Garantierte TOTS-SBCs erscheinen regelmäßig.

Dort gebt ihr eine Reihe an Karten ab und erhaltet im Gegenzug einen zufälligen TOTS-Spieler. Wenn ihr wissen wollt, welche Spieler durch eine neue PlayStyle-Kombo gerade rasend schnell sind, dann schaut doch mal hier rein: 6 Spieler in FC 24 sind schneller als alle anderen – Eine Kombo macht’s möglich