6 Spieler in FC 24 sind schneller als alle anderen – Eine Kombo macht’s möglich

In FC 24 gibt es Spieler, die scheinbar schneller als alle anderen Spieler sind. Das liegt an einer Kombination aus Playstyles und Beschleunigung. Wir zeigen euch, welche Spieler die Super-Sprinter in Ultimate Team sind.

Was ist das für eine Kombo? Die Kombo besteht aus 3 Playstyles und einem bestimmten Beschleunigungstypen.

Spieler, die schneller als alle anderen sind, haben folgende Merkmale:

Playstyles First Touch Raserei Schneller Schritt

Beschleunigungstyp Anhaltend (kontrolliert/überwiegend)



Ein Zusammenwirken aller Aspekte trägt dazu bei, dass euer Spieler blitzschnell an Gegenspielern vorbeiziehen kann. Besonders stark greift diese Kombo, wenn euer Spieler bereits Tempo aufgenommen hat.

Allerdings sind die Playstyles in Verbindung mit dem „Anhaltenden“ Beschleunigungstyp sehr selten. Nur wenige Spieler können sie bis zum jetzigen Zeitpunkt in Ultimate Team vorweisen.

6 Spieler, die schneller als alle anderen Spieler sind

Im Folgenden stellen wir euch Spieler vor, die sich im Spiel aufgrund ihrer Playstyles und Beschleunigungstypen schneller anfühlen. Die gute Sache ist: Zumindest 2 Spieler befinden sich in der unteren Preiskategorie in Ultimate Team. Wir stellen euch die Karten und ihre Preise in der Liste vor. (Stand: 22. Mai 2024)

Berücksichtigt wurden nur die Spieler, die ihr auch zum jetzigen Zeitpunkt noch kaufen könnt:

Henry (94) – Ultimate Birthday Icon: 4.900.000 Münzen

Henry (93) – Thunderstruck Icon: 1.500.000 Münzen

Drogba (94) – Golazo Icon: 570.000 Münzen

Henry (91) – Basic Icon: 220.000 Münzen

TOTS Guirassy (92) – VfB Stuttgart: 76.500 Münzen

Future Stars Højlund (89) – Manchester United: 37.000 Münzen

Einige dieser Spieler müsst ihr noch durch einen Chemiestil auf den „anhaltenden“ Beschleunigungstypen bringen. Die Chemistrystyles, um anhaltend zu erreichen, sind:

Marksman

Hawk

Anchor

Sniper

Architect

Wieso sind die Spieler mit dieser Kombo so schnell? Das Geheimnis liegt im Zusammenspiel der einzelnen Komponenten:

First Touch: Lässt euch den Ball schnell kontrollieren und schneller in den Sprint übergehen.

Schneller Schritt: Lässt euren Spieler auf den ersten Meter schneller beschleunigen und zügiger auf seine Maximalgeschwindigkeit kommen.

Raserei: Gibt euch einen Boost beim Sprinten mit dem Ball.

Diese 3 Playstyles sind ohnehin ideal für alle Flügelspieler. Was aber den entscheidenden Unterschied ausmacht, ist der Beschleunigungstyp „Anhaltend“. Dieser lässt euch in der Endgeschwindigkeit noch schneller laufen. Wir hatten bereits vor einigen Monaten bei einem Spieler aus unserer Liste festgestellt, wie stark diese Kombo ist: Eine günstige Karte in FC 24 spielt sich wie einer der stärksten Stürmer – Holt euch den besseren Haaland