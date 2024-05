Wie gut ist eigentlich Lookman in EA FC 24?

Ihr könnt aber auch problemlos seine seltene Goldkarte in die Evolution packen. Diese bekommt ihr für ungefähr 3.000 Münzen auf dem Transfermarkt. Sie ist zwar nicht ganz so stark, aber viel einfacher zu bekommen. Für FC 25 könnt ihr jetzt auch mindestens genauso einfach ein Experte werden: Für EA’s neustes Spiel könnt ihr die Ratings und Taktiken mitbestimmen – So werdet ihr FIFA-Experte

Wie gut ist Lookman in FC 24? Lookman besitzt in Ultimate Team neben seiner seltenen 81er-Gold-Karte auch eine Team-of-the-Week-Version (TOTW). Die jeweiligen Alternativen zeichnen sich durch starkes Dribbling und Tempo aus.

In der Europa League hat Ademola Lookman mit Atalanta Bergamo mal eben die ungeschlagenen Leverkusener im Alleingang abgeschossen. Doch kann die Karte von Lookman in FC 24 Ultimate Team auch mit seiner starken Real-Life-Performance mithalten?

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to