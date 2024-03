Ultimate Team feiert in FC 24 Geburtstag: 4 Spieler, die ein zu hohes Rating haben – Hier hat EA Geschenke verteilt

In FC 24 wird grade das 15-jährige Jubiläum des Ultimate-Team-Modus mit starken Spezialkarten gefeiert. Doch schaut man sich die realen Leistungen einiger Spieler an, wird man feststellen, dass EA bereits zum Start von FC 24 in Gönnerlaune war. Wir schauen uns Spieler an, die ihre Ratings bisher nicht rechtfertigen konnten.

Worum geht’s? Die Gesamtbewertungen und deren Zustandekommen sind vor allem vor dem Start und am Anfang eines neuen FIFA-/EA-FC-Teils ein großes Thema. Häufig kommt es zu Kontroversen, dass einige Spieler zu schwach oder zu stark seien.

Nach einem halben Jahr EA FC 24 und nachdem mehr als die Hälfte der Saison gespielt wurde, kann man sagen, dass einige Stars im Spiel besser dastehen als auf dem echten Fußballplatz. Bei einigen hatte sich das bereits vor der Saison abgezeichnet.

Wir stellen euch 4 Spieler vor, wo man fragen darf, warum sie überhaupt so ein gutes Rating haben.

4 Spieler, bei denen Leistung und Rating nicht zusammenpassen

Nach welchen Kriterien haben wir geschaut? Wir haben uns die realen Statistiken von Spielern der Vor-Saison 22/23 und der jetzigen Saison 23/24 angeschaut, um eventuelle Trends zu erkennen. Dabei haben wir die Einschätzungen und Analysen von Sofascore zu Hilfe genommen. Diese umfassen Daten fast aller Spieler in den meisten Ligen und Wettbewerbe und bieten deshalb einen guten Überblick.

Unsere Auswahl haben wir auf die Karten beschränkt, die mindestens ein 84er-Rating erhalten haben. Ausgenommen waren Spieler, die aufgrund von Verletzungen und Sperren keine Spiele absolvieren konnten.

Péter Gulácsi (84) – RB Leipzig

Der Ungar war jahrelang unangefochten die Nummer 1 im Leipziger Tor und stets ein sicherer Rückhalt. So zählte er in der Bundesliga lange zur Top 3 der besten Keeper. Tragischerweise riss sich Gulácsi im Oktober 2022 das Kreuzband und feierte erst im Jahr 2024 sein Comeback zwischen den Pfosten.

Doch nach seiner Verletzung läuft es alles andere als rund für den Schlussmann. Das beweist eine Statistik in aller Deutlichkeit. Laut Sofascore hat er in dem Wert verhinderter Tore einen negativen Wert (-0,56), sprich er lässt sogar mehr Tore zu, als er parieren müsste. Im Vergleich dazu: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), der notenbeste Bundesliga-Keeper und heißer Anwärter auf einen Platz im Team of the Season, kommt hier auf einen starken Wert von 5,38.

Wir haben im Zuge einer Enthüllung eine erste Team-of-the-Season-Vorhersage für die Bundesliga gemacht. Hier kommt ihr zum Artikel.

Bereits vor Gulácsis Kreuzbandriss zeichnete sich in der Bundesliga ein Negativtrend ab. So kam er vor seiner Verletzung nur auf 0,56 verhinderte Tore pro Spiel. Sollte sich Gulácsi hier nicht wieder steigern, dürfte seine nächste Karte im nächsten Ultimate Team wenigstens 2 oder 3 Bewertungspunkte nach unten korrigiert werden.

Marcos Acuña (85) – FC Sevilla

Der Linksverteidiger spielt mit seiner Mannschaft eine Saison zum Vergessen. Der Dauersieger der Europa-League belegt in der heimischen Liga nur den 16. Platz und muss aufpassen, nicht noch tiefer zu fallen. Auch in der Champions League schied man ohne einen einzigen Sieg aus. Das dürfte auch viele Besitzer von Acuñas Road-To-The-Knockouts-Karte verärgert haben.

Das Formtief hängt auch mit den schwachen Leistungen des eigentlich so zuverlässigen Linksverteidigers zusammen.

Der Argentinier kommt in dieser Saison lediglich auf eine einzige Torbeteiligung in 14 Spielen in LaLiga. Für einen Außenverteidiger in einem eigentlichen Top-Team zu wenig. Mit ihm in der Aufstellung kassierte der FC Sevilla mindestens immer ein Gegentor. Waren es in der Vergangenheit seine Disziplinlosigkeiten, die ihm noch bessere Leistungen verwehrten(3-mal Rot 22/23), werfen ihn in dieser Saison vor allem mehrere Blessuren immer wieder zurück.

Für Acuña und seine Teamkollegen könnte es in FC 25 ordentlich Downgrades hageln. Da er mit einer Gesamtwertung von 85 das stärkste Rating von allen Spielern beim FC Sevilla hat, könnte bei ihm die Korrektur nach unten am heftigsten ausfallen.

Ciro Immobile (85) – Lazio Rom (Latium in FC 24)

In den letzten Jahren ging es beständig nach unten mit dem Rating des italienischen Stürmers. Hatte er in FIFA 22 noch eine Bewertung von 87, wurde sie in den beiden nachfolgenden Spielen mit jeweils einem Punkt nach unten korrigiert. In FC 24 hat Immobile nur noch eine 85 und diese Saison zeigt eindeutig, dass selbst dieses Rating zu hochgegriffen sein könnte.

Immobile konnte schon in der Saison 22/23 nicht an seine starken Leistungen der vorausgegangenen Jahre, wo er mindestens immer 20 Tore schoss, anknüpfen. So kam er nur auf 12 Tore und 5 Vorlagen. Allem Anschein nach wird der Italiener diesen Negativwert noch unterbieten. In bisher 25 Spielen kommt Immobile auf lediglich 6 Treffer und eine Vorlage.

Das Gravierendste: Immobile unterbietet seinen Wert für erwartete Tore, denn laut Statistik (8,37) hätte er mindestens schon zwei Tore mehr auf dem Konto haben müssen. Im Vergleich dazu überbietet Top-Stürmer Lautaro Martínez von Inter seine erwarteten Tore um mehr als 8 Treffer (23 Tore bei 14,93 erwarteten).

Der in die Jahre gekommene Torjäger hatte vielleicht schon Glück, überhaupt noch eine 85er-Karte in FC 24 zu bekommen. Seine Zahlen belegen, dass es wohl die letzte starke Karte von Immobile gewesen sein dürfte.

Ihm könnte damit das gleiche Schicksal ereilen, wie schon anderen Spielern in FC 24: 5 alte Favoriten, die in diesem Jahr zu schlecht für euer Team sind

Marco Verratti (86) – Al-Arabi/Katar (nur bei Paris Saint-Germain in FC 24 verfügbar)

Lange zählte Verratti zu den wichtigsten Säulen bei Paris Saint-Germain (PSG) und in der italienischen Nationalmannschaft. Im September 2023 wechselte er nach Unstimmigkeiten mit seinem neuen Coach bei PSG nach Katar zu Al-Arabi und kann sich dort nicht mehr mit den besten Spielern messen.

Doch auch vor seinem Wechsel spielte Verratti mit einem Notendurchschnitt von 7,02 seine schlechteste Saison seit der Einführung der Spielerbewertung (15/16) auf Sofascore. Auch in seinen beiden letzten Einsätzen in der Nationalmannschaft (März 2023) konnte Verratti nicht wirklich überzeugen und wurde seit seinem letzten Auftritt über ein Jahr lang nicht mehr nominiert.

In FC 24 könnt ihr Verratti noch als Spieler von PSG kaufen. Seine Karte datiert vom Beginn der Saison. Mittlerweile kann man ihn nicht mehr aus den Packs ziehen, da die katarische Liga nicht im Spiel vorhanden ist. Schon aufgrund seines Engagements bei Al-Arabi dürfte die 86er-Version die letzte starke Karte von Verratti gewesen sein.

Damit wären wir am Ende unserer Liste angekommen. Abschließend interessiert uns eure Meinung. Seid ihr mit unserer kleinen Auswahl zufrieden? Fallen euch Spieler ein, die von EA überschätzt wurden und ihr Rating nicht verdient hätten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Abschließend haben wir noch eine Empfehlung für euch: Ich habe die beliebteste Spezialkarte in Ultimate Team getestet und weiß jetzt, warum sie so viel gespielt wird