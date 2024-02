EA FC 24: Neuer Season Pass für Mascot Madness – Die besten Packs und Spieler für jedes Level

Der zweite Teil der vierten Saison in FC 24 Ultimate Team hat begonnen und stellt dabei die Maskottchen in den Fokus. Neben plüschigen Accessoires für euer Stadion hat der neue Season Pass aber noch deutlich mehr zu bieten. Wir stellen die Highlights vor und zeigen, für Belohnungen ihr euch entscheiden solltet.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to