EA FC 24: Fehler von EA verbessert die Werte eines Angreifers enorm und ihr könntet ihn sogar schon besitzen

Das macht den Fehler noch verrückter: Tatsächlich kommen aber nicht alle Spieler, die das junge Talent in ihrem Verein herumliegen hatten, in den Genuss der gleichen Karte, da bereits zwei unterschiedliche Versionen des 24-Jährigen im virtuellen Sammelkartenspiel existieren – eine mit englischer und eine mit nigerianischer Nationalität.

Ihr solltet also unbedingt euren Verein durchsuchen. Mit ein bisschen Glück habt ihr den Spieler der Werkself in der Vergangenheit gezogen und könnt euch nun über eine Verstärkung für euer Team freuen.

