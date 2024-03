EA FC 24: Fans feiern neue Rivals Rewards – “Endlich lohnt es sich wieder zu spielen”

Die erste Ausschüttung der neuen Belohnungen erfolgt in der kommenden Woche. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich bereits das erste Team des beliebten Ultimate-Birthday-Events in den Packs. Gut möglich also, dass sich der Grind direkt auszahlt.

Wer es zum Beispiel schafft, in der Elite Division das Bonus-Upgrade freizuschalten, der kann sich über ein tauschbares 87+-x4-Profi-Pack sowie ein 85+-x7-Pack freuen. Wer sich für die untauschbare Variante entscheidet, der erhält in Summe sogar 22 Spieler mit einem Rating von mindestens 85 zuzüglich weiterer Packs.

Auch wenn die verbesserten Belohnungen dafür sorgen könnten, dass die Spiele im Rivals-Modus in nächster Zeit deutlich kompetitiver werden, ist es ein Schritt in die richtige Richtung. Vor allem die Zocker aus den höheren Divisionen können sich für ihre Mühen nun reichlich entlohnen.

Zum Start der neuen Season in FC 24 Ultimate Team hat EA Sports die Division Rivals Rewards an den aktuellen Zeitpunkt angepasst und damit deutlich verbessert. Die Fans zeigen sich begeistert.

