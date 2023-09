EA Sports FC 24 hat seinen ersten Patch bekommen. Nach dem PC können nun auch Spieler auf PS4, PS5, Xbox Series X/S und Xbox One das Title Update 1 laden.

Wann ist das Update verfügbar? Das Title Update 1 könnt ihr jetzt laden und müsst das auch, um die Online-Funktionen von EA Sports FC 24 zu verwenden. Bereits am Montag, den 25. September war es für PC-Spieler verfügbar. Nun folgt es auch auf den Konsolen.

Das gab EA Sports über den Direct-Communication-Kanal (via X/Twitter) bekannt:

Was sagen die Patch Notes zu Title Update 1 für EA Sports FC 24?

Das steckt in den Patch Notes: EA spricht in den Patch Notes zum Update lediglich einen einzigen Punkt an, der aber recht offen ist: So sollen Stabilitäts-Probleme gelöst werden, die einige Spieler bislang betroffen haben.

Um welche genau es sich dabei handelt, ist allerdings offen. Einige Spieler erklärten in den ersten Tagen seit dem Early Access, dass sie Probleme mit einfrierenden Menüs erlebten. In Sachen PC berichteten einige Spieler auch von schwerwiegenderen Problemen, wie Crashs und Login-Schwierigkeiten.

Welche Probleme das Update genau anspricht, bleibt abzuwarten.

Ändert sich was am Gameplay in EA FC 24? Bei diesem Update ist zumindest mit keiner Änderung zu rechnen, da hier keinerlei Gameplay-Änderungen beschrieben wurden. In der Vergangenheit wurden Neuerungen oder Änderungen immer recht detailliert in den Patch Notes besprochen, wenn sie vorkamen.

Insofern könnt ihr euch voraussichtlich darauf einstellen, dass das Gameplay von EA FC 24 zumindest bis Title Update 2 unverändert bleibt.

Insgesamt handelt es sich um einen sehr frühen Zeitpunkt für das erste Update, wenn man bedenkt, dass der vollständige Release von EA FC 24 erst am Freitag, den 29. September 2023 ansteht. Bisher können nur Spieler ins Spiel einsteigen, die sich entweder die 10-Stunden-Trial-Version mit EA Play, oder den Vorabzugriff mit der Ultimate Edition geholt haben.

