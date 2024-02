EA FC 24: EA ändert beliebtes Feature und zieht damit den Unmut der Fans auf sich: „Ihr solltet euch einfach schämen“

Dass EA Sports sich solche Aktionen erlauben kann, könnte auch an mangelnder Konkurrenz liegen. Doch die Monopolstellung bei den Fußball-Simulationen könnte in Zukunft bröckeln.

Das neue System erfordert im Gegensatz zum alten jetzt eine Bezahlung für Packs, wodurch sie nicht mehr als Belohnung angesehen werden können. Zudem kann die Individualität der Packs, die spezifisch an die jeweilige Ultimate-Team-Reise angepasst sein sollen, infrage gestellt werden, da sie für alle, die die Meilensteine (Anzahl der Log-Ins etc.) erreichen, gleich sind.

So reagierte die Community: Es dauerte nicht lange, bis sich in den Kommentaren unter dem Post ein klares Meinungsbild herauskristallisierte: EA hat offenbar eine neue Stufe der Schamlosigkeit erreicht.

Nachdem die Entwickler bereits mehrfach harsche Kritik aufgrund überteuerter Shop-Packs in FC 24 einstecken musste, sind sie nun noch einen Schritt weitergegangen und haben ein beliebtes Feature in Ultimate Team monetarisiert – zum Leidwesen der Community.

