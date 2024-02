EA Sports FC könnte Konkurrenz bekommen – FIFA soll einen Partner für ihr neues Fußballspiel gefunden haben

Sollte an den Gerüchten etwas dran sein, wäre es das erste Fußballspiel für 2K Games, die unter 2K Sports Sportspiele in den Bereichen Basketball, Golf, Eishockey oder Wrestling veröffentlichen. Spannend wäre vor allem, welche Lizenzen für Vereine und Spieler ein neuer Konkurrent bieten könnte und ob EA Sports FC sogar wieder Mannschaften oder Ligen verlieren könnte.

So soll laut futdonk neben dem besagten neuen FIFA, sogar ein Lego Fußballspiel bei 2K Games in Entwicklung sein. Dieses wurde im November 2023 sogar kurzzeitig im PlayStation Store (via reddit ) gesichtet.

