EA FC 24: Alle Hero-Karten bis 87 – Lohnt sich die neue SBC?

In EA FC 24 gibt es jetzt die SBC „Max.-87-Hero-Upgrade“, die euch eine garantierte Heldenkarte bringt. Welche Heros kann man da ziehen? Die komplette Liste.

Was ist das für eine SBC? Die „Max.-87-Hero-Upgrade-Challenge“ ist gerade frisch in Ultimate Team gelandet und verlangt folgendes von euch:

Eine Mannschaft mit mindestens 86 Gesamtrating

11 Karten müssen drin sein

Auf der Plattform „Futbin“ wird der aktuelle Gegenwert der SBC auf ca. 80.000 Münzen geschätzt, wenn man alle Karten dafür neu kaufen würde. Nutzt man bereits vorhandene Karten aus dem eigenen Verein, wird der Preis günstiger – je nachdem, wie viele Karten man zur Lösung noch hinzukaufen müsste.

Was ist die Belohnung? Ihr könnt eine Hero-Karte bekommen, also einen Fußball-Helden von früher. Allerdings gibt es zwei Einschränkungen der Belohnung:

Die Hero-Karte kann maximal ein Gesamtrating von 87 haben

Die Karte ist untauschbar

In der folgenden Liste zeigen wir euch alle Karten, die ihr aus der SBC bekommen könnt.

Alle Hero-Karten bis max. 87 Rating in EA FC 24

Was ist das für eine Liste? Hier findet ihr alle Hero-Karten bis 87 Gesamtrating, nach ihrem aktuellen Marktwert geordnet.

Das müsst ihr beachten: Die Belohnung ist untauschbar, das heißt, ihr könnt die Karte nicht auf dem Transfermarkt verkaufen. Ihr müsst die Hero-Karte also am besten in euer Team einbauen, Münzen bekommt ihr dafür nicht.

Wir führen den aktuellen Marktwert lediglich auf, damit ihr einschätzen könnt, wie stark die jeweilige Hero-Karte ist – denn je höher der Marktwert, desto nützlicher ist in der Regel auch die Hero-Karte.

Bedenkt außerdem, dass der Transfermarkt im ständigen Auf und Ab ist und die Preise somit variieren können. Versteht den Preis eher als ungefähre Richtung.

Derzeit sind 37 Karten in der SBC verfügbar:

Hero Rating Position ca. Marktwert in Münzen Yaya Touré 87 ZDM, ZM, ZOM 1.19 Mio. Ramires 86 ZDM, RM 999.000 Claudio Marchisio 87 ZM, ZDM, LM 625.000 Saeed Al Owairan 85 RF, RM, ZOM, ST 450.000 Iván Córdoba 87 IV 419.000 Sidney Govou 86 ST, RM, MS 380.000 Robbie Keane 86 ST, MS 297.000 Joe Cole 87 RF, RM, ZOM, LF 282.000 Harry Kewell 87 LF, LM, ZOM 274.000 Wlodzimierz Smolarek 86 ST, MS, LF 265.000 Ledley King 86 IV 217.000 Tomas Brolin 87 ST, ZOM, MS, RF 210.000 Ji Sung Park 86 LM, RM, LF 192.000 Capdevila 86 LV, LAV 180.000 Ludovic Giuly 86 RM, RF 152.000 John Arne Riise 86 LV, LAV, LM 147.000 Steve McManaman 87 RM, LM, ZOM, RF 113.000 Hidetoshi Nakata 87 ZOM, ZM 105.000 DaMarcus Beasley 85 LM, LV, LF 98.500 Sonia Bompastor 86 LV, LAV, LM 98.000 Landon Donovan 86 MS, RM, ZOM, ST 88.000 Dirk Kuyt 86 ZOM, ZM 88.000 Jorge Campos 87 TH 85.500 Alex Scott 85 RV, RAV 81.000 Tomás Rosický 86 ZOM, RM, ZM 74.000 Rui Costa 87 ZOM 72.000 Freddie Ljungberg 86 LM, RM, LF 67.000 Dimitar Berbatov 87 ST, MS 66.000 Jerzy Dudek 86 TH 60.500 Sami Al-Jaber 86 ST, MS 43.000 Ole Gunnar Solksjaer 86 ST, MS 42.000 Aleksandr Mostovoi 86 ZOM, LM 41.000 Peter Crouch 85 ST, MS 29.000 Tim Cahill 85 ST, ZM, ZOM, MS 29.000 Nwankwo Kanu 86 MS, ST 22.750 Clint Dempsey 85 ZOM, LF 19.750 Lars Ricken 85 ZOM, RM, MS 19.250

Lohnt sich die Hero-SBC?

Das ist insgesamt schwierig einschätzen, da es letztlich um Glück geht: Zieht man Yaya Touré, hat man einen der besten Spieler im ganzen Spiel gezogen. Zieht man hingegen Clint Dempsey, hätte man die Karte auch günstig auf dem Transfermarkt kaufen können.

Dazwischen ist es dann recht breit gestreut. So gibt es einige Karten, die zu den absoluten Top-Optionen in FUT gehören, aber auch viel „Mittelmaß“, bei dem sich der Preis zwar lohnt, wo man sich dann allerdings fragen muss, ob man die Karte auf dem Markt überhaupt gekauft hätte.

Letztendlich liegen 13 der möglichen Optionen unter dem ungefähren Gegenwert der SBC. Insofern kann man die SBC gut versuchen, wenn man schon ein wenig SBC-Futter im Verein hat und sie günstig abschließen kann. Dennoch sollte man damit rechnen, im Zweifel eben keine Top-Karte, sondern eine der anderen Optionen zu ziehen.

Ansonsten steht aktuell eine neue Woche in EA FC 24 an – und damit ein neues Team of the Week. Predictions zum TOTW 5 in EA FC findet ihr hier.