In Deutschland tobt die Diskussion, ob „Winnetou“ von Karl May heute noch in Ordnung ist. Das altehrwürdige Fantasy-Rollenspiel „Dungeons and Dragons“ erlebt zeitgleich eine ähnliche Diskussion. Das Team belebte im August 2022 ein Setting aus den 1980er-Jahren neu, aber die „fliegenden Affen-Menschen“ sehen manche heute als rassistisch an. Die Entwickler entschuldigen sich für ihren Fehler und reagieren.

Um diese Inhalte geht es:

Im August 2022 legte Wizards of the Coast die „Dungeons and Dragons“-Kampagne „Spelljammer: Adventures in Space“ neu auf. Das ist eine Art Science-Fiction-Ausflug: Dungeons and Dragons behandelt den Weltraum in dieser Kampagne so, wie man sonst das Mittelalter behandelt, als Inspirations-Quelle, um dort Abenteuer zu erzählen.

Magier reisen mit einer Art Raumschiff oder fliegender Riesen-Spinne durch das Weltall und entdecken neue Welten.

Die Kampagne erschien ursprünglich im Jahr 1989 und wurde bis 1993 weitergeführt, ohne je großen Erfolg zu haben – im August 2022 kam das Setting nun mit neuen Regeln zurück.

Rollenspiel-Fan leitet seit 40 Jahren „die beste Kampagne von Dungeons and Dragons der Welt“

Was ist so problematisch an dem Setting? Auf Twitter entstand am 30. August eine Diskussion, um das Volk „Hadozee“:

Die Hadozee waren zahme Tiere, ähnlich groß wie Hauskatzen, lebten in den Bäumen und konnten dank flügelähnlicher Strukturen an den Armen von Baum zu Baum gleiten

Dann aber kam ein Zauberer zu der Welt, ließ Hadozee fangen, experimentierte mit ihnen, vergrößerte sie und verwandelte sie in Zweibeiner

Er wollte aus den Hadozee ein Krieger-Volk machen, um es in die Sklaverei zu verkaufen. Doch seine Lehrlinge befreiten die Hadozee und letztlich tötete man den Zauberer

In weiteren Inhalten wird das Volk der Hadozee beschrieben:

Sie seien neugierig und optimistisch. Sie würden laute Geräusche machen oder ihre Fangzähne fletschen

Die Hadozee seien nicht sehr an Philosophie interessieren. Sie wollten nur voller Freude und zufrieden ihre Arbeit erledigen. Hadozee hätten auch Freude an einfachsten Tätigkeiten

Das Volk hätte eine „große Liebe für Elfen“ – die aber nicht auf Gegenseitigkeit beruht.

Es heißt die Hadozee würden „fröhlich“ auf den Schiffen der Elfen dienen – jedes Heimatland, das sie eins hätten, sei schon lange vergessen worden. In ihrer kulturellen Erinnerung sei man immer unterwegs gewesen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt Einzelne Auszüge aus der Lore der Hadozee empören Nutzer auf Twitter, die rassistische Parallelen sehen.

Kritiker sehen Parallelen zwischen Fantasy-Volk und Sklaven

Das ist die Kritik daran: Ein Nutzer auf Twitter erklärt das Problem:

Er sieht große Parallelen zwischen den Hadozee und versklavten Afrikanern.

Ist es okay, wenn ich das Drachen-Spiel jetzt rassistisch nenne?

Er sagt: Das seien frühere „Affen-Sklaven, die kein Volk waren“, bis die Elfen entschieden haben, dass sie doch ein Volk sein sollten, und so hätten sich die früheren Affen-Sklaven dafür entschieden, freudig für sie zu arbeiten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Ein Affen-ähnliches Volk, das es liebt, Sklaven zu sein

Ein anderer Nutzer auf Twitter sagt: „Ein Zauberer erschafft eine intelligente Rasse, verkauft sie in die Sklaverei, und dann befreit ein guter Zauberer sie von ihren Ketten. Sie arbeiten für Elfen, aber die respektieren sie nicht.“

Ein dritter Nutzer sagt: „Die Hadozee könnten ein so spaßiges, gut geschriebenes Volk sein. Aber statt dessen macht man sie zu Affen-ähnlichen Sklaven, die es lieben, Sklaven zu sein und die ihre Unterdrücker lieben.“

Aus Sicht der Kritiker wird hier in einem Fantasy-Universum eine rassistische Geschichte erzählt von einem Volk, das von „Weißen“ gerettet wird und dann froh ist, für ihre Retter niedere Dienste zu verrichten und sich damit zufrieden gibt. Das scheint eine hierarchische Ordnung innerhalb der Völker abzubilden.

Die Parallelen von versklavten und nach Amerika verschleppten Afrikanern sticht den Kritikern schmerzhaft ins Auge.

Wer Dungeons and Dragons als MMORPG spielen möchte, findet mit Neverwinter eine Umsetzung:

Wizard of the Coast entschuldigt sich für Versagen, streicht Inhalte

Wie reagieren die Entwickler? Wizards of the Coast hatte im Juni 2020 angekündigt von Rassen-Klischees abzurücken und hat sich jetzt in einem Statement geäußert:

Es heißt, man erkenne an und übernehme die Verantwortung dafür, dass man in „Spelljammers: Adventures in Space“ Inhalte habe, die als anstößig empfunden werden. Man habe hier versagt und das tue dem Team leid.

Die Kampagne enthalte ein Volk namens Hadozee, das zum ersten Mal 1982 aufgetaucht sei – nicht alle Inhalte habe man sich erneut richtig angeschaut, bevor man es veröffentlicht habe

Über die 50 Jahre in der Geschichte von Dungeons and Dragons wurden einige unsere Figuren als böse und monströs dargestellt, indem Beschreibungen verwendet wurden, die schmerzhaft daran erinnern, wie Gruppen in der echten Welt erniedrigt wurden und werden. Wir verstehen die Dringlichkeit, zu ändern, wie wir arbeiten, um ein inklusiveres Game zu machen.

Wizards of the Coast sagt, man habe sofort die anstößigen Inhalte über die Hadozee aus der digitalen Version entfernt und die Inhalte werden in Neuauflagen der Bücher nicht enthalten sein. Außerdem prüft man intern, wie es passieren konnte, dass sowas live ging, und will verhindern, dass es in Zukunft passiert.

Dungeons and Dragons dürfte in den nächsten Jahren im Mainstream wieder eine größere Rolle spielen. Ein großer Film ist unterwegs:

2 neue Trailer zu Dungeons & Dragons und Herr der Ringe machen wieder richtig Lust auf Fantasy-MMORPGs