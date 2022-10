Neuer Dungeon-Crawler auf Steam setzt auf Horror-Elemente – Basiert auf echten Sagen und Orten

Mit Dungeons of the Amber Griffin soll 2023 ein neuer Dungeon-Crawler erscheinen, der sich an alten Kult-Titeln aus den 90ern orientiert. Im Fokus stehen mysteriöse Geister und Monster, die auf alten, polnischen Sagen beruhen. Das Spiel kann derzeit in einer Demo getestet werden.

Was ist das genau für ein Spiel? In Dungeons of the Amber Griffin spielt ihr vier Charaktere gleichzeitig, welche die Klassen Krieger, Schurke, Priester und Magier repräsentieren. Mit diesem Daredevils erkundet ihr Dungeons, sammelt Loot und lernt mit der Zeit neue Fähigkeiten.

Ihr steuert einen Daredevil durch die Welt, wobei sich alle anderen Charaktere an der gleichen Stelle mitbewegen, was auch als „Blobber“ oder „Gridder“ bezeichnet wird. Diese Mechanik wurde früher oft genutzt und kommt auch bei dem MMORPG Broken Ranks zum Einsatz. Das Kampfsystem ist rundenbasiert und ihr betretet ein angepassten Kampfbildschirm, sobald ihr auf einen Feind trefft.

Der besondere Clou liegt jedoch in der Spielwelt. Denn die wurde zusammen mit dem Museum of Kashubian and Pomeranian Literature and Music in Wejherowo erstellt. Sie basiert damit auf realen Orten und Sagen aus der polnischen Region Kashubia. Dort spielen Dämonen eine große Rolle, weswegen das Spiel auch einige Horror-Elemente bietet.

Verschiedene Spielmodi, eine „Musik-Reise“ und nur ein Entwickler

Welche Modi bietet das Spiel? Zum Start habt ihr die Wahl aus 4 verschiedenen Modi:

Den Story-Modus, in dem ihr mit den vier Charakteren loszieht und die Geschichte der Welt erlebt

Die Music-Journey, in denen ihr spezifische Level abschließt, die passend zu Folklore der Region erstellt wurden

Die Puzzles, in denen Rätsel lösen müsst

Das Speedrunning, in dem es vor allem darum geht, schnell Herausforderungen abzuschließen

In allen Modi sollt ihr Items verdienen können, die euch auch in den anderen Herausforderungen helfen können.

Wer steckt hinter dem Spiel? Tomasz Rożyński hat das Studio Frozengem gegründet und ist derzeit der einzige Mitarbeiter. Er entwickelt Dungeons of the Amber Griffin also komplett allein.

In einem Interview mit PCGamer verriet er jedoch, dass er Animationen und Designs teilweise von Illustratoren und teilweise von der MidJourney AI erstellen lässt. Diese sei sehr hilfreich für einen einzelnen Entwickler.

Das gesamte Spiel entwickelt Rożyński in der Unreal Engine 4 mit der Option,snip

später auf die Unreal Engine 5 umzusteigen.

Kann man das Spiel schon ausprobieren? Ja, derzeit gibt es eine spielbare Demo (via Steam). In dieser Demo erwarten euch über 20 verschiedene Monster, ein erstes Skill-System und über 500 Items.

Was sagt ihr zu Dungeons of the Amber Griffin? Klingt so ein Titel für euch interessant oder sind die Grafik und das Gameplay zu sehr aus der Zeit gefallen? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Die besten MMORPGs auf Steam haben wir euch hier zusammengestellt:

Die 10 MMORPGs auf Steam mit den besten Bewertungen im Jahr 2022