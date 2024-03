Dragon’s Dogma 2: Helm ausblenden – Wie verstecke ich Kopfbedeckungen?

Ist eine Ausblendfunktion in Arbeit? Aktuell ist noch nicht bekannt, ob Capcom eine Ausblendfunktion nachreichen wird. Tatsächlich gehört es in RPGs mittlerweile zum guten Ton, Kopfbedeckungen ausblenden zu können.

Der Charakter-Editor in Dragon’s Dogma 2 ist extrem umfangreich und war schon vor dem Release verfügbar. Wie in den meisten RPGs, verbergen Helme und Kopfbedeckungen die von euch sorgfältig gestalteten Gesichter eurer Charaktere. Ob man diese ausblenden kann, lest ihr hier.

7 Ganz okay 7.1 Ganz okay User Avg

7 Ganz okay 7.1 Ganz okay User Avg

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to