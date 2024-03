Eins der besten RPGs der letzten Jahre bekommt ihr gerade 85 % billiger für die PS4 und PS5

Aktuell findet ihr im Playstation-Store viele großartige Angebote. Dabei könnt ihr euch jetzt auch das Spiel des Jahres 2014 für unter 5 Euro holen.

Um welches Spiel geht es hier? Dragon Age Inquisition ist der dritte Teil der beliebten Rollenspiel-Reihe und erschien bereits 2014. In demselben Jahr gewann es die Auszeichnung als „Game of the Year“ und so folgte 2015 die Game of the Year-Edition damals noch für die PS4.

In der Game of the Year-Edition sind bereits die Erweiterungen Hakkons Fänge, der Abstieg und Eindringling enthalten. Ebenfalls bekommt ihr durch diese Version bereits einige Deluxe-Upgrades der Pack Beute der Avvar und Beute der Qunari in Form von Ausrüstung, legendären Waffen, Reittieren und Dekorationen für eure Festung.

Wie lange läuft das Angebot? Das aktuelle Angebot im PS-Store läuft bis zum 28. März 2024. In diesem Zeitraum bekommt ihr die Game of the Year-Edition für 4,49 €, statt zum Vollpreis von 29,99 €. Ihr spart hier also 85 %.

Dragon Age Inquisition gibt es lediglich als PS4-Version, welche ihr jedoch auch auf der PS5 spielen könnt.

Was euch in Dragon Age Inquisition erwartet? Ihr schlüpft in diesem Rollenspiel in die Rolle des Inquisitors und führt eure Heldengruppe durch eine wunderschöne, offene Welt. Denn durch ein geheimnisvolles Mal auf eurer Hand seid ihr alleine in der Lage, die Bresche – ein großes Loch am Himmel – zu schließen.

Ihr erwacht als Gefangener und Verdächtiger, die letzte Göttliche getötet zu haben. Nach ihrem Tod öffnete sich die Bresche und lies Dämonen auf die Welt los, welche diese ins Chaos stürzte. Die grauen Wächter sind verschwunden und keiner hat eine richtige Erklärung für das verschwinden.

Doch als man erkennt, wie mächtig das Mal auf eurer Hand ist, wird es zu eurer Aufgabe, die Welt zu retten.

Euren Helden könnt ihr dabei individuell gestalten und euren Vorlieben anpassen. Ob ihr als Mensch, Elf oder Qunari kämpfen wollt und welche Klasse ihr spielen wollt, ist dabei euch überlassen. Da sich aber diese Entscheidung auf die Reaktionen und Situationen im Spiel auswirken, bietet Dragon Age Inquisition einen guten Wiederspielwert.

In Kämpfen steuert ihr neben eurem Inquisitor ebenfalls immer drei von den vielen möglichen Begleitern. Diese reagieren im Kampf zwar auch automatisch, lassen sich aber auch von euch Befehle geben. Interessant ist hier, dass ihr Kämpfe sowohl taktisch angehen könnt, als euch auch einfach in Geschehen stürzen und mit euren Fähigkeiten angreifen.

Dragon Age Inquisition kann nicht nur mit einer guten Story punkten, sondern lebt auch von interessanten Gebieten, vielen Quest und Möglichkeiten und vor allem von Charakteren, die im Kopf bleiben werden. Vor allem der Humor einiger Charaktere, die individuellen Geschichten und Interaktionen mit ihnen machen Dragon Age Inquisition zu einem der besten RPGs der letzten Jahre.

