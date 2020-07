The Division 2: Wartung, Server-Down am 7.7. – Der neue Raid kommt für Level 30

Bei The Division 2 gibt es heute, am 07.Juli, Wartungsarbeiten auf PS4, der Xbox One und auf dem PC. Dabei gehen die Server für mehrere Stunden offline und der neue Raid Operation Stahlross kommt nun auch als Level-30-Version. Erfahrt hier alles zur Downtime sowie den Patch Notes.

Was hat es mit der Wartung heute auf sich? Nachdem bei The Division 2 bereits vergangene Woche der neue Raid Operation: Stahlross (Operation: Iron Horse) auf Level-40 an den Start ging, wird heute nun wie angekündigt die Level-30-Version nachgereicht.

Damit können dann nicht nur alle Agenten mit der Warlords-Erweiterung, sondern auch alle Besitzer des Grundspiels endlich in diese neue PvE-Spitzenaktivität stürzen. Denn für sie ist bei Level 30 Schluss.

Übrigens, rund um das World-First-Rennen zum Start von Operation: Stahlross auf Level 40 gab es einigen Ärger: Cheating-Vorwürfe überschatten World-First-Rennen im neuen Raid

Alles Wissenswerte zur Wartung am 7. Juli

Das sind die wichtigen Zeiten: Die Entwickler von Massive haben bereits im Vorfeld kommuniziert, wie die heutige Wartung ablaufen soll: Das ist der Plan:

Beginnen sollen die Wartungsarbeiten um 9:30 Uhr deutscher Zeit

Das ist auch gleichzeitig der Beginn der Downtime, die Server gehen offline

Die Wartung soll circa 3 Stunden in Anspruch nehmen. In diesem Zeitraum könnt ihr kein The Division 2 zocken.

Läuft alles nach Plan, dann sollten die Server gegen 12:30 Uhr deutscher Zeit wieder online sein.

Mit Ende des Server-Downs ist dann auch die heutige Wartung zu Ende.

Beachtet dabei: Gerade die Zeitangabe für das Ende der Wartung könnte sich in deren Verlauf noch verschieben – sowohl nach vorne, als auch nach hinten. In den letzten Wochen und Monaten war das keine Seltenheit. Sollte es heute kurzfristige Änderungen ab Ablaufplan geben, werden wir diesen Artikel entsprechend aktualisieren.

Patch Notes für die Wartung am 7.7.

Was ändert sich heute? Neben der Einführung der Level-30-Version beim neuen Raid kommen heute auch einige Bug-Fixes ins Spiel. Hier die offiziellen Patch Notes:

Die Level-30-Version von Operation: Stahlross geht an den Start

Ein Problem wurde behoben, wodurch Spieler unverwundbar werden konnten, wenn sie mit einem NPC sprachen und dabei den Schild ausgerüstet hatten

Ein Problem wurde behoben, wodurch Spieler im Saison-Tab stecken bleiben konnten

Problem wurde behoben, wodurch das Season-Pass-Projekt nicht richtig zurückgesetzt wurde

Weitere Änderungen oder Fixes stehen heute offenbar nicht auf dem Plan.

Was gibt es gerade noch zu tun bei The Division 2? Seit Ende Juni läuft bei The Division 2 die Season 2. Diese führt die Story nach den Ereignissen von Warlords of News York sowie Season 1 fort und dabei soll Massives Shooter im Verlauf von 12 Wochen regelmäßig mit frischen Inhalten versorgen.

Es gibt unter anderem:

eine neue saisonale Fahndung (Manhunt)

einen neuen Season Pass

neue Ligen

neue Events

und neue Belohnungen

Übrigens, falls ihr wissen wollt, wie der neue Raid ankommt, dann schaut euch diesen Artikel an: Ist der neue Raid Top oder Flop? Das sagen die Spieler