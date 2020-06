The Division 2: Wartung und Server-Down am 30.06. ebnen Weg für neuen Raid

Bei The Division 2 finden heute, am 30.06., Wartungsarbeiten auf PS4, der Xbox One und auf dem PC statt – inklusive eines mehrstündigen Server-Downs. Damit wird der Start des neuen Raids Operation: Eisenross vorbereitet. Wann ist die Downtime? Und was steht in den Patch Notes?

Was hat es mit dem Update auf sich? Nachdem bei The Division 2 im Juni bereits das große Title Update 10 und die neue Season 2 gestartet sind, geht zum Ende des Monats ein weiteres Highlight an den Start – der neue Raid.

Doch bevor Operation: Stahlross heute Abend seine Tore für die Agenten öffnet, gibt es eine Wartung, die den neuen Inhalt überhaupt erst ins Spiel bringt. Wir fassen das Wichtigste dazu für euch zusammen.

Alles Wichtige zur Wartung am 30. Juni

Diese Zeiten sind heute wichtig: Die heutige Wartung soll laut Massive folgendermaßen ablaufen:

Beginn der Wartungsarbeiten ist für 9:30 Uhr deutscher Zeit angesetzt

Dann beginnt auch gleich die Downtime, die Server gehen offline

Die voraussichtliche Dauer der Wartung wird mit 3 Stunden angegeben. Während dieser Zeit könnt ihr kein The Division 2 spielen.

Sollten keine unerwarteten Probleme oder Schwierigkeiten auftreten, werden die Server gegen 12:30 Uhr deutscher Zeit wieder online kommen.

Damit geht dann auch die heutige Wartung zu Ende.

Beachtet jedoch: Dieser Rahmen könnte sich im Verlauf der Wartung noch ändern, einige Zeiten (gerade das Ende der Wartung) könnten sich verschieben. In den letzten Wochen und Monaten ist das hin und wieder mal vorgekommen. Falls sich am heutigen Ablauf irgendetwas ändert, werden wir diesen Artikel entsprechend aktualisieren.

Die Patch Notes zur Wartung am 30.06.

Was ändert sich? Die Patch Notes fallen diesmal recht übersichtlich aus. Hauptanliegen der Wartung ist offenbar die Vorbereitung vom Start des neuen Raids:

Ein Problem wurde behoben, wodurch die Türen während der Aufgabe „Brecht durch die Kräfte der Black Tusk durch“ (Break through the Black Tusk Forces) im Rahmen der „DARPA Forschungslabor“-Mission nicht öffneten

Bringt den neuen Raid Operation: Stahlross (Operation: Iron Horse) ins Spiel, der dann heute um 18:00 Uhr deutscher Zeit an den Start geht

Weitere Änderungen oder Fixes sind für heute offenbar nicht geplant.

Alles Wichtige zum neuen Raid

Operation: Stahlross ist eine neue Spitzen-Aktivität für das PvE und der 2. Raid von The Division 2. Ursprünglich sollte er bereits im Oktober 2019 erscheinen, wurde jedoch aufgrund von Problemen im Spiel verschoben. Nun startet der 2. Raid heute, am 30.06., um 18:00 Uhr.

Da es sich bei Operation: Stahlross im Prinzip um einen nachgereichten Inhalt aus Jahr 1 handelt, wird weder die Warlords-Erweiterung, noch der Jahr 1 Pass benötigt, um den Raid anzugehen. Dieser ist also frei und kostenlos für alle Spieler.

Heute geht allerdings erstmal die Level-40-Version für die Besitzer von Warlords of New York an den Start. Die Level-30-Version für Besitzer des Grundspiels soll nächste Woche folgen.

Weitere wichtige Details zum neuen Raid erfahrt ihr hier: The Division 2 stellt neuen Raid „Operation: Stahlross“ vor – Alles zum Start