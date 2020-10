The Division 2: Wartung, Server-Down am 06.10. – Patch Notes und alle Infos

The Division 2 führt heute, am 6. Oktober, Wartungsarbeiten auf allen Plattformen durch – also auf der PS4, der Xbox One, auf Stadia und auf dem PC. Dabei gehen die Server für einige Stunden offline. Doch wann genau? Und was ändert sich heute? Lest hier alles zum Ablauf der Wartung sowie den Patch Notes.

Warum die Wartung? Bei The Division 2 gab es vor Kurzem das große Title Update 11, zudem ging die neue Season 3 an den Start. Der frische Content-Drop brachte jedoch nicht nur neue Inhalte wie den Summit-Modus oder die 3 neuen Exotics in Spiel, sondern auch allerlei Bugs und Probleme.

Nachdem bereits viele der lästigsten Bugs behoben wurden, wird nun weiter an verbleibenden Problemen im Spiel geschraubt. Zudem startet heute ein neues Event. Beides sind Gründe für die Wartung.

So ist der Ablauf heute

Diese Zeiten sind wichtig: Massive hat den Ablaufplan für die heutige Wartung inklusive des Zeitrahmens für heute bereits bei Twitter gepostet.

Die Wartung startet um 9:30 Uhr deutscher Zeit

Zeitgleich beginnt die Downtime, die Server gehen also offline

Laut Plan sind 3 Stunden für die Wartungsarbeiten angesetzt. In diesem Zeitfenster kann kein The Division 2 gespielt werden

Falls keine unvorhergesehenen Probleme oder Schwierigkeiten auftreten, sollten die Server gegen 12:30 Uhr deutscher Zeit wieder online sein

Mit der Downtime enden heute auch die Wartungsarbeiten

Wichtig: Der tatsächliche Verlauf der Wartung kann sich vom kommunizierten Ablauf unterscheiden und sich unter Umständen noch ändern. Sollte es heute dazu kommen, werdet ihr es wie immer hier im Artikel erfahren.

Patch Notes für die Wartung am 6. September

Was ändert sich heute? Laut den Maintanance Notes wird heute weiterhin an einigen Problemen geschraubt und es kommt ein neues Event ins Spiel. Das sagt der offizielle Change Log:

Das neue Bekleidungs-Event der Season 3, Last Resort, geht an den Start

Ein Problem wurde behoben, wodurch man den „Apex Predator“-Buff stapeln konnte, wenn man verschiedene Teile des „Hunter’s Fury“-Gear-Sets neu ausrüstete

Die Beschreibung des SMG-Talents „Unwavering“ wurde aktualisiert, um seine Funktion besser widerzuspiegeln

Ein Problem wurde behoben, wodurch Spieler abtrünnig werden konnten, ohne entsprechend markiert zu werden

Übrigens, falls ihr euch bislang das neue Title Update 11 sowie die Season 3 noch nicht angeschaut habt – Hier erfahrt ihr, ob und für wen sich ein Blick lohnt: The Division 2: TU11 und Season 3 sind da – Lohnt es sich, vorbeizuschauen?