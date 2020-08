The Division 2: Außerplanmäßige Wartung am 19.08. – Patch Notes und alle Infos

The Division hat für heute, den 19. August, kurzfristig Wartungsarbeiten auf PS4, der Xbox One und auf dem PC angesetzt. Im Rahmen dieser ungeplanten Wartung gehen auch die Server offline. Doch was ist der Grund? Was sagen die Patch Notes?

Was ist heute los bei The Division 2? Häufige Wartungen sind Spieler bei The Division 2 durchaus gewohnt. Doch normalerweise werden die Wartungsarbeiten mindestens einen Tag im Voraus angekündigt.

Heute lief es aber anders und die Entwickler von Massive haben erst kurz vor dem Start der Wartung die Arbeiten angekündigt. Schon um 14:30 Uhr ging es los.

Erst kurz vor dem Start gab’s Infos zu Wartung.

Alles, was wir zur ungeplanten Wartung am 19. August wissen

Der Ablauf: Für die heutige Wartung solltet ihr folgende Zeiten beachten:

Die Wartung beginnt 14:30 Uhr deutscher Zeit

Zeitgleich beginnt die Downtime, die Server gehen offline

Dauern soll die Wartung heute voraussichtlich 90 Minuten. So lange müsst ihr eine Zwangspause bei The Division 2 einlegen

Läuft alles nach Plan, dann sollten die Server gegen 16:00 Uhr deutscher Zeit wieder online kommen

Damit würde dann auch die heutige Wartung enden

Beachtet dabei: Im Verlauf der Wartung kann es durchaus zu Änderungen am Ablaufplan kommen. Gerade die Zeit für das Ende der Wartung wird des Öfteren angepasst. Sollte sich am heutigen Ablaufplan etwas ändern, werden wir diesen Artikel entsprechend anpassen.

Offenbar brennt’s bei The Division 2 gerade nicht nur in D.C. oder New York

Wartung am 19. August – Die Patch Notes

Was ändert sich heute? Der Grund für die plötzliche Wartung wird von Massive relativ kurz angegeben:

Ein Fix für einen Back-End-Fehler, der mit der gestrigen Wartung (am 18.08.) ins Spiel kam, wurde veröffentlicht

Das klingt zwar recht unspektakulär, doch war offenbar wichtig genug, um eine Notfall-Wartung abzuhalten. Massive geht jedoch nicht weiter ins Detail. Andere Änderungen oder Fixes stehen heute offenbar nicht auf dem Programm.

Das wird heute noch spannend: Nicht nur die außerplanmäßige Wartung macht heute von sich reden. Heute erhoffen sich zahlreiche Spieler von The Division 2 erste handfeste Details zum neuen Endlos-Modus. Wie Massive vor Kurzem bekannt gab, soll dieser in einem Wolkenkratzer bereits mit Title Update 11 ins Spiel kommen – viel früher als von vielen gedacht.

Mehr dazu erfahrt ihr hier: The Division 2 lebt doch noch – Neuer Endlos-Modus kommt früher als gedacht