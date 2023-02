Koop-RPG für bis zu 4 Spieler gibt es gerade für 18 € auf Steam, aber nur kurz – Zählt zu den besten Rollenspielen aller Zeiten

Wir haben euch in einem kurzen Video alle Informationen zum Release von Sons of the Forest zusammengefasst.

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

Wie sieht das Gameplay in Divinity: Original Sin 2 aus? Zu Beginn gestaltet ihr euch einen eigenen Charakter und passt ihn nach euren Wünschen an. Wer diesen Schritt überspringen möchte, kann aber auch eine vorgefertigte Figur auswählen, welche über eine individuelle Hintergrundgeschichte verfügen.

Insert

You are going to send email to