Grafikkarten sind ein rares Gut und kosten aktuell viel Geld. Einige Personen greifen jetzt sogar zu besonders dreisten Methoden, weil sie keine Grafikkarten kaufen können. MeinMMO erklärt, worum es geht.

Stellt euch vor, ihr betreibt ein Geschäft mit Computern und am helllichten Tag baut jemand einfach die Grafikkarten aus euren Computern aus. Und das ist nicht nur ein Gedankenspiel, sondern ist tatsächlich passiert.

Wie ist die aktuelle Situation? Die aktuelle Knappheit an Halbleitern sorgt weiterhin dafür, dass die Preise für Grafikkarten viel zu hoch sind. Auch Ende 2021 scheint es keine Verbesserung der Situation zu geben. Doch die Nachfrage ist sehr hoch – so hoch, dass nun einige Betrüger hingehen und besonders dreist vorgehen.

Geschäfte sichern ihre Gaming-PCs gegen Diebe und Betrüger ab

Was ist genau passiert? Bei einigen Elektrohändlern zeigt sich aktuell ein merkwürdiges Bild, denn hier sind die Verkäufer dazu übergegangen und haben Gaming-PCs mit Kabelbindern umwickelt. Doch diese Sicherheitsmaßnahme hat einen traurigen Grund, wie das News-Magazin TheNextWeb berichtet (via thenextweb.com).

Denn dem News-Magazin erklärte ein User, dass man im Geschäft alle Computer mit Kabelbindern oder ähnlichen Maßnahmen sichern müsse: „Sie haben die Geräte gesichert, weil die Leute GPU, CPU und RAM aus den Rechnern herausziehen würden.“

Und auf reddit erklärt ein User, dass dies keine Ausnahme sei. So habe ein Freund von ihm einen Fertig-PC in einem Elektrogeschäft gekauft und in dem Computer hätte sowohl die Grafikkarte als auch der Prozessor gefehlt: „Mein Kumpel hat es zurückgeschickt und es dem Kundendienst gesagt, aber er sagte, dass es ihnen scheißegal sei.“

Doch nicht nur Einzelhändler sind von solchen dreisten Aktionen betroffen. So gibt es auch weitere Fälle, wo Grafikkarten gestohlen werden.



Diese Bilder von geschützten PCs wurden auf reddit geteilt (via reddit.com).

Internet-Cafés werden ausgeplündert, um an seltene Grafikkarten zu kommen

Wie schlimm die aktuelle Situation ist, zeigt auch der Fall eines Internet-Cafés. Diese sind vor allem im asiatischen Raum populär, da diese umfangreich ausgestattet sind. Neben flotten Gaming-PCs gibt es hier auch oftmals Duschen und Schlafmöglichkeiten für Gamer.

In China sind jetzt Personen soweit gegangen, dass sie ein solches Internet-Café plünderten, während sie den Chef ablenkten. Während der Chef neue Mülltonnen für die User holte, bauten die mutmaßlichen Diebe die Grafikkarten inklusive Mainboards aus den Rechnern aus. Der Besitzer erklärte, dass ihm ein Schaden von mehr als 7.000 Euro entstanden sei (via tomshardware.com).

Nicht nur Grafikkarten betroffen: Einen ähnlich Fall zu begehrter Gaming-Hardware gab es jüngst in Japan. Dort verkaufte eine dreiste Frau einer Kundin eine PlayStation 5, doch im Paket waren nur Wasserflaschen. Hier hatte sich die betrogene Käuferin beklagt und der Fall war bei der Polizei gelandet. Dennoch ist es erschreckend, wofür einige Leute bereit sind, um Geld mit begehrter Hardware wie Grafikkarten oder Spielekonsolen zu machen.

Was haltet ihr von der aktuellen Situation? Findet ihr es auch erschütternd, wie weit einige Menschen gehen, um an eine begehrte Grafikkarte zu kommen? Diskutiert mit uns in den Kommentaren!